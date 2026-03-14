Oglas

"duga i hrabra borba"

Preminuo gitarist Motörheada Phil Campbell

author
Hina
|
14. ožu. 2026. 20:08
INDIO, CA - APRIL 13: Musician Phil "Wizzö" Campbell of Motorhead performs onstage during day 3 of the 2014 Coachella Valley Music & Arts Festival at the Empire Polo Club on April 13, 2014 in Indio, California.
Jason Kempin/Getty Images for Coachella/AFP

Gitarist Motorheada Phil Anthony Campbell umro je u dobi od 64 godine nakon "duge i hrabre borbe" na intenzivnoj njezi.

Oglas

Velška rock zvijezda "mirno" je umrla u petak navečer nakon složene, velike operacije, navodi se u priopćenju obitelji.

"S velikom tugom objavljujemo smrt našeg voljenog oca, Philipa Anthonyja Campbella, koji je sinoć mirno preminuo poslije duge i hrabre borbe na intenzivnoj njezi nakon složene, velike operacije", stoji u priopćenju koje je u subotu podijeljeno na Facebooku.

"Phil je bio odan suprug, divan otac i ponosan i voljen djed, od milja poznat kao 'Bampi'. Svi koji su ga poznavali jako su ga voljeli i jako će nam nedostajati. Njegova ostavština, glazba i uspomene koje je stvorio s toliko ljudi živjet će zauvijek."

Motorhead se oprostio od Campbella u objavi na Instagramu, navodeći da je bio "divan gitarist i glazbenik" koji je imao "Motorhead u venama". Motorhead je 1975. godine osnovao basist i pjevač Lemmy, čije je pravo ime bilo Ian Kilmister.

Bend je postao jedan od pionira heavy metal glazbe u Britaniji s nizom albuma koji su se našli na top 10 ljestvicama, uključujući hit iz 1980. "Ace Of Spades", "No Sleep Til Hammersmith" iz 1981. i "Ironfist" iz 1982.

Campbell se pridružio bendu 1984. i ostao u njemu do raspada 2015. nakon Lemmyjeve smrti. Bio je drugi najdugovječniji član Motorheada nakon osnivača. Nakon raspada benda nastavio je snimati i nastupati sa sastavom Phil Campbell and the Bastard Sons, u kojem su svirali i njegovi sinovi. 

Teme
Gitarist Heavy metal glazba Motorhead Phil Campbell Smrt

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

