PENZIJE ILI MILOSTINJA?
Merzova izjava opet uzburkala javnost: Mirovine će ubuduće biti dovoljne tek za najosnovnije potrebe
Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da mirovine u budućnosti neće biti dovoljne za dobar život, već samo za najosnovnije potrebe. Odmah je uslijedio val kritika, ali ima i onih koji kažu da Merz samo realističan.
Merz je majstor pikantnih izjava koje uzburkavaju javnost. Nakon njih nije jasno koja je izrečena zbog brzopletosti, a koja za poticanje rasprave. Zajamčene su samo brze reakcije.
"Državno mirovinsko osiguranje u najboljem će slučaju nuditi samo osnovnu sigurnost (Basisabsicherung) u starosti", rekao je Merz, objašnjavajući da u budućnosti mirovine više neće biti dovoljne za dobar životni standard. Pojam Basisabsicherung, teško je prevediv, a mnogi ga povezuju s najnižom razinom socijalne pomoći. Iznosi koji se mogu vrlo štedljivo koristiti za preživljavanje, ali se malo toga može priuštiti.
"Nije to htio tako reći", tumači njegovu najnoviju izjavu Bärbel Bas, šefica Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD), koja je u vladajućoj koaliciji s Merzovom Kršćansko-demokratskom unijom (CDU/CSU).
Ova izjava, piše Deutsche Welle, Merzov je doprinos raspravi o reformi mirovinskog fonda, koji se, kao i u mnogim drugim zemljama, temelji na međugeneracijskoj solidarnosti - današnji zaposlenici financiraju današnje umirovljenike. No, budući da je danas narušen brojčani omjer zaposlenih i umirovljenika, taj se sustav dodatno financira iz državnog proračuna s više od 120 milijardi eura godišnje. Taj iznos, najveća stavka u proračunu, nastavit će rasti kako nacija stari.
Male mirovine, posebno za žene
Bas je sve pokušla predstaviti kao nesporazum u emisiji ARD-a. Kaže da vladajuća koalicija želi da ljudi pristojno žive od svojih mirovina, oslanjajući se na državno, privatno i mirovinsko osiguranje preko tvrtki za koje rade. Loša je poruka, priznala je Bas, ako izjava zvuči kao da mirovina treba omogućiti samo puko preživljavanje. "Mirovina nije milostinja", kaže Bas, ali ljudi na nju troše puno novca tijekom cijelog radnog vijeka. No istovremeno je priznala da, unatoč tome, mirovine nisu baš velike.
Tako muškarci u prosjeku primaju oko 1400 eura mjesečno, a žene samo 940 eura. U međunarodnoj usporedbi, mirovine u Njemačkoj su vrlo male u usporedbi s plaćama, oko 48 posto plaće.
Sindikat prijeti: "Perje će letjeti!"
Christiane Benner, čelnica moćnog sindikata IG Metall s dva milijuna članova, već je upozorila Merza: "Ako vlada smanji državnu mirovinu, letjet će perje! Postoje stvari koje ne dolaze u obzir i na koje bismo reagirali prosvjedima", pojasnila je u intervjuu za novine Süddeutsche Zeitung.
Merzovu izjavu kritizirali su i njegovi stranački kolege. Tako je Dennis Radtke, šef socijalnog krila CDU-a, pozvao kancelara da ne uvodi neizvjesnost dok traju rasprave o reformi socijalnih sustava. "Moramo prestati plašiti ljude", rekla je Radtke.
Ali najbliži suradnici priskočili su Merzu u pomoć. Glavni tajnik CDU-a Carsten Linneman rekao je da su problemi mirovinskog sustava poznati već dugo te je pozvao socijaldemokrate da se konačno suoče sa stvarnošću.
Ima li Merz plan?
Mediji su također podijeljeni. Neue Osnabrücker Zeitung piše da je Merz upravo izrekao "istinu koja je gorka, ali ne i iznenađujuća za one s realnim pogledom na gospodarstvo i demografiju". "Nažalost, premalo ih je", piše list.
Drugi Merzove riječi vide kao oblik pritiska na socijaldemokrate, koji će se sada, tijekom pregovora o reformama, morati žestoko boriti protiv rezova i ušteda u socijalnim naknadama, mirovinama, zdravstvu...
Časopis Cicero kritizira kancelara prije svega jer izlazi s bombastičnim riječima iako bi stručno povjerenstvo, koje je sazvala Vlada, tek u lipnju trebalo predstaviti svoje prijedloge. "Što god Merzu bilo na umu, čini se da je ponovno požurio bez konkretnog plana. Tipično za njega", piše časopis.
