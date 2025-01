Profesor iz Kijeva: Rusija se osjeća snažno i neće tek tako stati. Nakon Ukrajine…

Podijeli :

Profesor na Institutu za međunarodne odnose u Kijevu, Maksim Kamenjecki, gostovao je u Studiju uživo kod Nine Kljenak gdje je komentirao stanje u Ukrajini.

“I ovaj put kad ste me pozvali u gostovanje, Kijev je bio pod napadima dronovima. Kroz moj grad je bio prolaz dronova. Dobro se čulo kako su ih obarali. Prije neki dan smo bili pod napadima raketama, ne u Kijevu, ali u zapadnom dijelu”, kazao je Kamenjecki.

Prokomentirao je i potpisivanje stogodišnjeg bilateralnog ugovora o partnerstvu između Ukrajine i Ujedinjenog Kraljevstva. “To je jedan od ugovora u nizu koji naša vlada pokušava za sada stvoriti s više zemalja. Velika Britanija nas je od početka snažno podržavala kad nam je bilo izuzetno teško. Dolazak Borisa Johnsona je bila barem psihološka podrška koja je važna”, kazao je profesor.

“Kao što vidimo, glavni problem koji će biti između nas i Rusije su sigurnosne garancije. Rusija će inzistirati da mi ne planiramo ulazak u NATO”, istaknuo je Kamenjecki.

Agresivno ponašanje Rusije

“Agresivno ponašanje Rusije, ne samo što se tiče rata, već i međunarodnih odnosa, pokazuje da Rusija neće tek tako stati. Nakon Ukrajine, u bilo kakvoj varijanti će nastaviti stvarati pritisak na Zapad i to im je u interesu. Da u sigurnosnom smislu stvaraju probleme Zapadu”, napominje profesor.

Istaknuo je kako mirovne snage ne mogu biti zemlje poput Velike Britanije ili Francuske, odnosno zemlje koje Rusija smatra protivnicima, jer na njih moraju pristati obje snage.

“Dok netko tko napada žrtvu osjeća da nema šanse dobiti otpor, on će nastaviti to raditi i ta strana nije spremna na kompromise. Rusija je u situaciji da može odbijati kompromise dok napreduje na istoku. Ima jedan problem, a to je Kurska oblast. Ipak, u povijesti je bilo situacija, barem s Kinom, da je skoro izbio rat zbog jednog kvadratnog kilometra. Sada se Rusija osjeća snažnom”, istaknuo je Kamenjecki.

Naveo je jednu varijantu, za koju kaže da je teško zamisliva. “Da mi ne budemo članica NATO-a, ali nam onda Rusija vraća teritorij. To je jedna varijanta. Oni sada maksimalno traže sve”, objasnio je Kamenjecki.

Što se tiče izbora Donalda Trumpa za američkog predsjednika, Kamenjecki kaže da mu se to “uopće ne sviđa”. “Razgovori Trumpa i njegovih suradnika o Grenlandu i Panamskom kanalu, Kanadi je kao balzam za srce Putina. To je dodatni adut Putinu za razmišljanje i to će sigurno iskoristiti. To je, moram priznati, utjecalo na ukrajinsku javnost”, zaključio je profesor.

