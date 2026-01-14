KRŠENJE PRAVILA
Izvori: Američki zrakoplov korišten u napadu kod Venezuele bio je zakamufliran kao civilni
Zrakoplov koji je američka vojska koristila za napad na brod optužen za krijumčarenje droge kod obale Venezuele prošle jeseni bio je obojen tako da izgleda kao civilni zrakoplov, što se čini suprotnim Pentagonovu priručniku o zakonima ratovanja.
Zrakoplov, dio tajne američke flote koja se koristi u nadzornim operacijama, također je nosio streljivo u trupu, a ne ispod zrakoplova, što otvara pitanja o tome u kojoj je mjeri operacija bila prikrivena na način koji je u suprotnosti s vojnim protokolima, prenosi AP.
Pojedinosti o izgledu zrakoplova, koje je u ponedjeljak prvi objavio The New York Times, potvrdile su dvije osobe upoznate sa situacijom koje su, zbog osjetljivosti teme, govorile pod uvjetom anonimnosti.
Glasnogovornik Pentagona Kingsley Wilson rekao je u izjavi da “američka vojska koristi širok raspon standardnih i nestandardnih zrakoplova, ovisno o zahtjevima misije”.
Novi detalji dolaze nakon što je kampanja pritiska Trumpove administracije na Venezuelu — koja je započela gomilanjem vojnih resursa u Latinskoj Americi i napadima na niz navodnih brodova za krijumčarenje droge, pri čemu je ubijeno najmanje 115 ljudi — ovog mjeseca kulminirala zapanjujućom racijom u kojoj je zarobljen venezuelanski predsjednik Nicolás Maduro. On i njegova supruga prebačeni su u Sjedinjene Države kako bi se suočili s federalnim optužbama za trgovinu drogom.
Uznemiren tim potezima, američki Senat priprema se ovaj tjedan glasati o rezoluciji o ratnim ovlastima koja bi zabranila daljnje vojne akcije u Venezueli bez odobrenja zakonodavaca.
Trump navodno pokušava odvratiti republikance od rezolucije o ratnim ovlastima
Predsjednik Donald Trump bio je toliko razljućen mogućim ograničavanjem njegovih ratnih ovlasti u Senatu da je agresivno zvao nekoliko republikanskih senatora koji su se pridružili demokratima u glasanju za pokretanje rezolucije prošlog tjedna. Konačno glasanje moglo bi se održati već u srijedu.
“Bio je jako, jako uzrujan”, rekao je vođa većine u Senatu John Thune, koji nije glasao za rezoluciju. Opisao je Trumpa kao “uznemirenog” tijekom razgovora prije prošlotjednog glasanja.
U opravdavanju napada na brodove od rujna, Trumpova administracija tvrdila je da su SAD u “oružanom sukobu” s narkokartelima u regiji te da su oni koji upravljaju brodovima nezakoniti borci.
Smjernice američke vojske upozoravaju protiv civilne kamuflaže
Međutim, smjernice američke vojske o zakonima ratovanja zabranjuju vojnicima da se pretvaraju da su civili dok sudjeluju u borbenim djelovanjima. Ta se praksa pravno naziva “perfidy”.
Priručnik Ministarstva obrane, koji ima više od 1.000 stranica, izričito navodi da je “glumljenje civilnog statusa i potom napad” primjer takve prakse. Priručnik Ratnog zrakoplovstva navodi da je ta praksa zabranjena jer dovodi do toga da neprijatelj “ne poduzima mjere opreza koje bi inače bile nužne”.
Priručnik Ratne mornarice objašnjava da “napadanje neprijateljskih snaga dok se predstavlja kao civil dovodi sve civile u opasnost” te da mornari moraju koristiti ofenzivnu silu “u granicama vojne časti, posebno bez pribjegavanja perfidiji”.
Wilson je rekao da svaki zrakoplov prolazi “rigorozan postupak nabave kako bi se osigurala usklađenost s domaćim zakonima, politikama i propisima ministarstva te primjenjivim međunarodnim standardima, uključujući pravo oružanih sukoba”.
Zrakoplov obojen kao civilni korišten je u napadu 2. rujna, prvom u onome što će postati višemjesečna kampanja smrtonosnih američkih vojnih napada na sumnjive brodove s drogom, s političkim i strateškim posljedicama za Trumpovu administraciju.
Ministar obrane Pete Hegseth i drugi visoki dužnosnici pozvani su pred Kongres kako bi odgovorili na pitanja i zabrinutosti u vezi s tim akcijama — osobito prvim napadom, jer je uključivao i naknadni udar u kojem su ubijena dva preživjela koja su se držala za olupinu broda pogođenog u prvom napadu.
Pravni stručnjaci rekli su da je naknadni napad možda bio nezakonit jer se napad na brodolomce smatra suprotnim zakonima ratovanja. Neki zastupnici pozvali su Pentagon da javno objavi necenzuriranu snimku operacije, što je Hegseth rekao da neće učiniti.
Na sastanku Trumpova kabineta 1. prosinca, Hegseth je rekao da je “uživo pratio prvi napad”, ali da je otišao prije naknadnog udara.
Pravno opravdanje za svrgavanje Madura podijeljeno sa zakonodavcima
Senatori su u utorak u povjerljivom okruženju imali priliku pregledati još uvijek neobjavljeno pravno mišljenje Bijele kuće o korištenju vojske za svrgavanje Madura. Opisano je kao opsežan dokument koji iznosi obrazloženje Trumpove administracije.
Napuštajući povjerljivi prostor u Capitolu, senator Rand Paul iz Kentuckyja, republikanac koji se dugo protivi američkim vojnim intervencijama u inozemstvu, rekao je da nijedan dio pravnog obrazloženja ne bi trebao ostati tajan.
“Pravni i ustavni argumenti trebali bi biti javni, i strašno je što se sve ovo drži u tajnosti jer argumenti nisu baš dobri”, rekao je Paul.
Senator Peter Welch, demokrat iz Vermonta, rekao je da nije siguran u zakonitost operacije u Venezueli, a posebno u Trumpove planove da “upravlja” tom južnoameričkom državom. Državni tajnik Marco Rubio rekao je da će se kontrola provoditi nametanjem karantene sankcioniranim naftnim tankerima povezanim s Venezuelom, dok SAD preuzima vlast nad naftnim sektorom zemlje.
“Postoji stalno pitanje može li se vojska koristiti za privođenje osobe pravdi”, rekao je Welch, nazvavši Madura “doista lošim tipom”.
Pravno obrazloženje bavilo se vojnom akcijom, “ali ne i sadašnjom stvarnošću u kojoj predsjednik govori da ćemo ondje biti godinama i da upravljamo Venezuelom”, rekao je Welch.
