Izvori: Američki zrakoplov korišten u napadu kod Venezuele bio je zakamufliran kao civilni

Novi detalji dolaze nakon što je kampanja pritiska Trumpove administracije na Venezuelu — koja je započela gomilanjem vojnih resursa u Latinskoj Americi i napadima na niz navodnih brodova za krijumčarenje droge, pri čemu je ubijeno najmanje 115 ljudi — ovog mjeseca kulminirala zapanjujućom racijom u kojoj je zarobljen venezuelanski predsjednik Nicolás Maduro. On i njegova supruga prebačeni su u Sjedinjene Države kako bi se suočili s federalnim optužbama za trgovinu drogom.