Treba li se bojati minusa? Struka otkriva zašto je snijeg najbolji saveznik polja

Prema njegovim riječima, ključni dio biljke – takozvani čvor busanja – nalazi se na dubini od tri do pet centimetara ispod površine tla. Da bi se taj dio smrznuo, potrebne su ekstremne temperature od oko minus 45 stupnjeva, i to u uvjetima bez snijega. „Takve temperature trenutačno nemamo ni u Sibiru, a kamoli kod nas“, dodaje.