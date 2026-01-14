Zemlja iz susjedstva na listi država kojima SAD uskraćuje izdavanje useljeničkih viza

Odluka se odnosi samo na useljeničke vize, odnosno vize koje omogućuju trajni boravak u Sjedinjenim Američkim Državama, kao što su vize za stalni boravak (green card) i druge vize koje se izdaju onima koji žele preseliti u SAD. Ova odluka ne utječe na izdavanje turističkih viza, studijskih viza ili drugih vrsta viza za privremeni boravak, poput onih koje omogućuju putovanja, studiranje ili poslovna putovanja.