DR. ROB JOHNSON
Profesor s Oxforda: Sve podsjeća na zimu 1939. Nevjerojatno koliko nismo spremni...
Gotovo svi pokazatelji koji upozoravaju na dolazak šireg rata su aktivirani, a zapanjujuće je što se vlada Ujedinjenog Kraljevstva ne uspijeva bolje pripremiti, upozorio je jedan od vodećih akademika.
Ravnatelj Centra za proučavanje promjenjive prirode sukoba i profesor na Sveučilištu Oxford dr. Rob Johnson tvrdi da 95 posto indikatora koji ukazuju na nadolazeći oružani napad "treperi crveno", prenosi Sky News.
Prema Johnsonu, Kina poduzima korake koji se očekuju od zemlje koja se sprema napasti Tajvan, dok bi se Rusija mogla pripremati za vojne operacije protiv članice NATO-a. To se događa uz invaziju Vladimira Putina na Ukrajinu, koja je ušla u petu godinu, te rat SAD-a i Izraela protiv Irana.
Oslanjajući se na povijesne lekcije, uključujući razdoblje uoči Drugog svjetskog rata, Johnson je sastavio popis od 80 "pokazatelja pripreme za sukob i nadolazeći oružani napad". Ti pokazatelji obuhvaćaju vojne aktivnosti i neprijateljsku diplomaciju države koja se sprema za napad, kao i društvene promjene i vladine informativne kampanje.
Na pitanje koliko ih je već aktivno, Johnson je odgovorio: "Ako pogledate cijeli popis, ispunjeno je oko 94 do 95 posto." "Drugim riječima, doista smo vrlo blizu prijetnji oružanog sukoba", dodao je.
Zemljama koje planiraju vojnu akciju obično treba vremena da pripreme ne samo oružane snage, već i industrijsku bazu, gospodarstvo i stanovništvo. Johnson je rekao da je jedan od ranih pokazatelja buduće ratobornosti kada država počne značajno širiti svoju mornaricu, što može potrajati i do 20 godina. Također se gradi dodatna infrastruktura za lakše kretanje trupa ili uspostavu obrambenih položaja.
"Mogli biste vidjeti modernizaciju željezničkih pruga", rekao je Johnson u intervjuu. "Grade se tuneli, bunkeri, možda i skladišta. To zahtijeva vrijeme."
Bliže samom napadu, pojačale bi se vojne aktivnosti poput vježbi, testiranja projektila i dodatnog novačenja. Diplomatski rječnik na svjetskoj pozornici postao bi agresivniji, uključujući povlačenje iz sporazuma, opoziv veleposlanika ili prekid diplomatskih odnosa. Vlada bi također morala poduzeti izvanredne korake na domaćem planu, poput ograničavanja kretanja, racionalizacije hrane i goriva te korištenja medijskih platformi za promicanje patriotizma i demoniziranje stranaca.
U posljednjim mjesecima, tjednima ili danima uslijedila bi mobilizacija trupa prema meti, kao što se dogodilo kada je Rusija pokrenula napad na Ukrajinu 2022.
"Vidjeli smo mobilne krematorije raspoređene na granici", rekao je Johnson. "U posljednja 24 sata vidjeli smo dostavu zaliha krvi isturenim medicinskim postrojbama. A kako je krv teško čuvati, to je posljednji pokazatelj. Tada znate da imate još 24 sata. Dolaze."
Osim što je zabilježio znakove upozorenja, akademik je razradio i koje bi se reakcije mogle očekivati od drugih država. "Iz toga proizlazi određeni slijed reakcija", rekao je. Sve počinje praćenjem događaja, a ako sumnje rastu, prelazi se na diplomaciju i intenzivnije prikupljanje obavještajnih podataka kako bi se bolje razumjele namjere druge zemlje.
Ako se pokazatelji rata nastave pojavljivati, suparničke vlade također se moraju staviti u stanje pripravnosti - bilo da odvrate agresiju ili da budu spremne za obranu. Dok je njemačka potrošnja na obranu 1930-ih naglo rasla, Ujedinjeno Kraljevstvo poduzelo je slične mjere, brzo šireći svoju industrijsku bazu za proizvodnju oružja, pri čemu su tvornice automobila pretvorene u proizvodne linije za zrakoplove Spitfire, a uz postojeće pogone gradile su se "tvornice u sjeni".
ohnson je rekao da je kontrast s današnjicom najoštriji mogući. Iako ratovi već bjesne na Bliskom istoku i u Ukrajini, istaknuo je da Keir Starmer nije odgovorio značajnim i brzim povećanjem izdataka za obranu, uz jačanje preostalih obrambenih industrijskih kapaciteta Ujedinjenog Kraljevstva.
"Diplomacija vukova ratnika"
"Nepripremljenost smatram nevjerojatnom. I šokantnom. Da, baš tu riječ koristim - šokantno", rekao je akademik. "Očekivao bih hitno širenje Kraljevske ratne mornarice, brzo povećanje proizvodnje streljiva u Ujedinjenom Kraljevstvu, zajedničku proizvodnju s Europom... I što je ključno, želio bih da javnost bude propisno obaviještena o prirodi prijetnje."
Na pitanje što njegova analiza pokazatelja govori o potencijalnoj prijetnji Kine, Johnson je rekao: "Kina je u tome daleko odmakla."
"Tu je takozvana diplomacija vukova ratnika... Vidjeli smo vojne vježbe, velike pomorske manevre... Ubrzano se naoružavaju, moderniziraju vojsku i masovno troše na obranu... A možda je najviše zabrinjavajuća najava da će do 2030. imati tisuću nuklearnih bojevih glava", pojasnio je.
Što se tiče Rusije, iako se njezine snage bore u Ukrajini, one se istovremeno prenaoružavaju kod kuće. To, prema Johnsonu, znači da su pokazatelji koji upućuju na mogući ruski napad na članicu NATO-a također očiti.
"Sada se nalazimo u trenutku koji podsjeća na zimu 1939., kada je ključni izvor prijetnje, Rusija, spreman za napad. Pripremaju se. Proizvodnja streljiva im je u punom pogonu. A mi i dalje oklijevamo, nadajući se da se to možda neće dogoditi."
