Američka obavještajna služba: Kina priprema isporuku oružja Iranu

Prema troje ljudi upoznatih s nedavnim obavještajnim procjenama, američka obavještajna služba ukazuje na to da Kina priprema isporuku novih sustava protuzračne obrane Iranu u sljedećih nekoliko tjedana.
To bi bio provokativan potez s obzirom na to da je Peking izjavio kako je pomogao u posredovanju krhkog sporazuma o prekidu vatre koji je ranije ovog tjedna zaustavio rat između Irana i SAD-a, piše CNN. Predsjednik Donald Trump također bi početkom sljedećeg mjeseca trebao posjetiti Kinu radi razgovora s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.
Obavještajni podaci također naglašavaju kako Iran možda koristi prekid vatre kao priliku za obnovu određenih sustava naoružanja uz pomoć ključnih stranih partnera.
Dva izvora rekla su za CNN da postoje naznake kako Peking radi na tome da pošiljke usmjeri preko trećih zemalja kako bi prikrio njihovo stvarno podrijetlo.
Sustavi koje Peking priprema za prijenos su prijenosni protuzračni raketni sustavi ispaljivi s ramena, poznati kao MANPADS, rekli su izvori, koji su tijekom petotjednog rata predstavljali asimetričnu prijetnju niskoletećim američkim vojnim zrakoplovima — i mogli bi ponovno ako prekid vatre propadne.
Glasnogovornik kineskog veleposlanstva u Washingtonu izjavio je: „Kina nikada nije isporučivala oružje nijednoj strani u sukobu; navedene informacije nisu točne.”
„Kao odgovorna velika država, Kina dosljedno ispunjava svoje međunarodne obveze. Pozivamo američku stranu da se suzdrži od neutemeljenih optužbi, zlonamjernog povezivanja i senzacionalizma; nadamo se da će relevantne strane učiniti više kako bi pomogle smirivanju napetosti.”
