Američki ratni brodovi na Bliskom istoku: "Započinjemo proces čišćenja Hormuškog tjesnaca"

Američka vojska tvrdi da je započela s "postavljanjem uvjeta" za čišćenje mina iz Hormuškog tjesnaca, pri čemu su dva američka ratna broda prošla tim ključnim morskim putem.
U objavi na X-u, američko središnje zapovjedništvo reklo je da su američki brodovi USS Frank Peterson i USS Michael Murphy prošli kroz Hormuški tjesnac "u sklopu šire misije da se uvjere da je tjesnac sada u cijelosti čist od morskih mina koje je ondje ranije postavio Iranski korpus Revolucionarne garde”.
"Danas smo započeli proces uspostavljanja novog prolaza te ćemo podijeliti ovu sigurnosnu rutu s pomorskom industrijom kako bismo ohrabrili slobodan prolaz trgovine", priopćio je admiral Brad Cooper, čelnik Središnjeg zapovjedništva.
Ranije u subotu, američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenim medijima da je američka vojska započela s čišćenjem Hormuškog tjesnaca te da su svi iranski brodovi koji su polagali mine potopljeni.
"Započinjemo proces čišćenja Hormuškog tjesnaca", napisao je Trump u objavi na mreži Truth Social, dodavši da je "svih 28" iranskih "brodova za polaganje mina također na dnu mora".
Trump je iznova govorio da su američke snage uništile iransku mornaricu i zračne snage te nanijele štetu nuklearnom te programu balističkih projektila.
No bojazan od iranskih napada na brodove tijekom proteklih tjedana zatvorio je Hormuški tjesnac, ključni prolaz za globalnu opskrbu naftom. Ograničavanje prolaza kroz tjesnac omelo je globalna energetska tržišta.
Američke cijene nafte skočile su iako većina nafte koja protječe kroz ovaj plovni put ne ide u SAD.
Predstavnici SAD-a i Irana počeli su u subotu pregovore u Islamabadu kojima posreduje Pakistan, u ozračju krhkog primirja.
