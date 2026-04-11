Ušli smo u 43. dan rata na Bliskom istoku koji je započeo američko-izraelskim napadom na Iran. Visokorangirani iranski dužnosnici stigli su u pakistanski glavni grad Islamabad na pregovore o prekidu vatre sa SAD-om, uključujući predsjednika parlamenta Teherana Mohammada Baghera Ghalibafa i ministra vanjskih poslova Abbasa Araghchija. Glavni američki pregovarač, potpredsjednik JD Vance, izjavio je prije odlaska na pregovore u Pakistan: „Ako su Iranci spremni pregovarati u dobroj vjeri, mi smo svakako spremni pružiti otvorenu ruku.” Libanonsko Ministarstvo zdravstva povećalo je broj poginulih u izraelskim napadima diljem zemlje u srijedu na 357, upozoravajući da konačan broj još nije utvrđen jer se pronalaze i identificiraju nove žrtve.
Iranska delegacija od oko 71 osobe stigla je u Islamabad na razgovore. Izvori za Reuters potvrdili su i dolazak američke delegacije na čelu s američkim potpredsjednikom Vanceom.
Iransko veleposlanstvo u Južnoj Africi priopćilo je da su “preduvjeti prihvaćeni”, nakon što je Tasnim izvijestio da će razgovori započeti u subotu poslijepodne ako Teheranovi zahtjevi budu ispunjeni.
U izraelskom zračnom napadu na izbjeglički kamp Bureij u središnjem dijelu Pojasa Gaze ubijeno je najmanje šest osoba, prema medicinskim izvorima.
Iranski gotovo potpuni prekid pristupa internetu, koji je uvela država, premašio je 1.000 sati, objavio je NetBlocks.
Izraelski veleposlanik Yechiel Leiter potvrdio je da je Izrael pristao na razgovore o Libanonu u Washingtonu, DC, u utorak, ali je rekao da neće pregovarati s Hezbolahom.
Ujedinjeni narodi su upozorili da su skloništa u Libanonu “ozbiljno prenapučena” te da se više od polovice javnih škola u zemlji sada koristi kao privremeni smještaj.
Sve događaje od jučer možete čitati OVDJE.
REUTERS/Adnan Abidi
JACQUELYN MARTIN / AFP
MAHMOUD ZAYYAT / AFP
AAMIR QURESHI / AFP
Alberto PIZZOLI / AFP
IBRAHIM AMRO / AFP
Akhtar Soomro/REUTERS
AFP/GIUSEPPE CACACE
FAROOQ NAEEM / AFP
JACQUELYN MARTIN / AFP
48 Objava
20:37
prije 0 min.
Macron poziva Iran da iskoristi priliku za mirovni sporazum
Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je Iran da iskoristi mirovne pregovore sa Sjedinjenim Državama kako bi pomogao u postizanju trajne deeskalacije, nakon telefonskog razgovora s iranskim predsjednikom Masudom Pezeškianom.
"Pozvao sam ga da iskoristi priliku koju pružaju pregovori pokrenuti u Islamabadu kako bi utrli put trajnoj deeskalaciji i zahtjevnom sporazumu koji pruža čvrsta jamstva za sigurnost u regiji, uključujući sve uključene zemlje", napisao je Macron u subotu na X.
"Naglasio sam potrebu da Iran brzo obnovi slobodnu i sigurnu plovidbu u Hormuškom tjesnacu, čemu je Francuska spremna doprinijeti", dodao je.
Macron je također naglasio "važnost punog poštivanja primirja, uključujući i u Libanonu", te rekao da Francuska u potpunosti podržava postupke libanonskih vlasti.
Čak i nakon što su se SAD i Izrael dogovorili o dvotjednom primirju s Iranom, Izrael nastavlja nanositi štetu Libanonu dok progoni Hezbolah.
20:34
prije 3 min.
Pregovori bi mogli potrajati cijelu noć
Svjetla su i dalje upaljena u hotelu Serena, gdje se delegacije trenutno sastaju. To znači da rade duboko u noć. Po lokalnom vremenu u Islamabadu je pola sata iza ponoći i nema naznaka da će se strane uskoro razići.
18:38
prije 1 h
Izrael bacio oko 18.000 bombi na Iran
Izraelske obrambene snage bacile su oko 18.000 bombi na Iran tijekom više od pet tjedana rata, prema podacima koje su objavili izraelski mediji, a koje je potvrdio vojni glasnogovornik. Više OVDJE.
17:40
prije 2 h
Oglasio se iranski predsjednik
"Visokorangirana iranska delegacija koja je stigla u Pakistan, svim svojim snagama čuva interese Irana i u tom će duhu hrabro pregovarati. U svakom slučaju, naša služba narodu neće stati ni na trenutak i, kakav god bio ishod pregovora, vlada čvrsto stoji uz narod", izjavio je iranski predsjednik Masoud Pezeshkian.
17:30
prije 3 h
Kroz Hormuški tjesnac prošla tri supertankera
Tri supertankera u subotu su prošla kroz Hormuški tjesnac, pokazali su podaci o brodarstvu, što ukazuje na to da je riječ o prvim brodovima koji su izašli iz Perzijskog zaljeva od sporazuma o primirju postignutog između SAD-a i Irana, dok su istodobno u Pakistanu započeli mirovni pregovori.
Iranska blokada tjesnaca, ključnog za plovidbu i prolaz oko 20 posto globalnih pošiljki nafte i ukapljenoga prirodnog plina, poremetila je krajem veljače, kada je započeo sukob, globalnu opskrbu energijom i utjecala na nagli porast cijena nafte.
Liberijski tanker za prijevoz sirove nafte (VLCC) Serifos i dva tankera za prijevoz sirove nafte Cospearl Lake i He Rong Hai, koji plove pod kineskom zastavom, uspjeli su u subotu ući i izaći s "probnog sidrišta Hormuškog prolaza" koje zaobilazi iranski otok Larak, pokazuju podaci LSEG-a, vodećega globalnog pružatelja podataka o financijskim tržištima.
Svaki brod može prevoziti dva milijuna barela nafte.
Očekuje se da će Serifos, koji prevozi sirovu naftu utovarenu u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima početkom ožujka stići u malezijsku luku Malaccu 21. travnja, podaci su LSEG-a i analitičke tvrtke Kpler.
Cospearl Lake prevozi iračku naftu, a He Rong Hai sirovu saudijsku naftu.
Oba tankera za prijevoz nafte unajmio je Unipec, trgovačka podružnica kineskog energetskog diva Sinopeca, pokazali su podaci LSEG-a.
Sinopec nije odmah odgovorio na zahtjev Reutersa da potvrdi informaciju izvan radnog vremena.
16:49
prije 3 h
Ukinuto još viza Irancima
Američki državni tajnik Marco Rubio kaže da je ukinuo boravišni status nekoliko osoba povezanih s bivšom potpredsjednicom Irana za žene i obiteljska pitanja, Masoumeh Ebtekar. U objavi na platformi X, Rubio je najavio da je ukinuo vize Ebtekarinom sinu, Eissi Hashemiju, kao i njegovoj supruzi i sinu, rekavši da "nikada nisu trebali imati priliku koristiti iznimnu privilegiju života u našoj zemlji". Te se osobe trenutno nalaze u pritvoru američke Imigracijske i carinske službe (ICE) i čeka se njihova deportacija, rekao je Rubio.
Ovaj potez dolazi nakon što je Rubio ranije ovog mjeseca također oduzeo boravišni status nekoliko iranskih žena, tvrdeći da su bile rodbinski povezane s pokojnim iranskim general-bojnikom Qassemom Soleimanijem. Iranski mediji prenijeli su izjavu Soleimanijeve kćeri, Zeinab Soleimani, koja je negirala da su dvije uhićene žene imale ikakve veze s pokojnim zapovjednikom snaga Quds.
16:45
prije 3 h
"Povijesni dan"
"Ovo je povijesni dan. Ovo je prvi put da vidimo najvišu razinu kontakta između SAD-a i Irana nakon iranske revolucije 1979.", navodi Al Jazeera.
"Vjerujemo da su razgovori trajali nešto manje od dva sata. Prema izvorima, odvijali su se u pozitivnoj atmosferi."
Raspravljalo se o nizu pitanja, uključujući neke od spornih točaka koje su svima poznate. Čini se da je postignut određeni napredak u vezi s onim što se događa u Libanonu. Neki izvori sugeriraju da će se operacije [Izraela] sada ograničiti na jug i da više neće biti napada u Bejrutu. Ovo su vrlo rane informacije i još uvijek čekamo potvrdu. Prema iranskim izvorima, došlo je i do određenog pomaka prema odmrzavanju [iranske] imovine.
Ono što znamo jest da se sve odvija iza zatvorenih vrata. Informacije dolaze postupno, ali ih je vrlo teško provjeriti i morat ćemo pričekati da vidimo što će se dogoditi. Dvije strane ponovno će se sastati tijekom večere.
15:03
prije 5 h
Trump: Golemi prazni tankeri pristižu u SAD na punjenje "najboljom" naftom
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da velik broj praznih tankera za naftu putuje u Sjedinjene Države kako bi ukrcali naftu i plin.
"Golem broj potpuno praznih tankera za naftu, neki od najvećih u svijetu, upravo putuje u Sjedinjene Države kako bi se ukrcali najboljom i "najslađom" naftom i plinom od bilo koje na svijetu. Imamo više nafte nego sljedeća dva najveća naftna gospodarstva zajedno, i višu kvalitetu", objavio je Trump na Truth Socialu.
Objavio je to u trenutku kada se visoki američki i iranski dužnosnici u subotu sastaju s pakistanskim posrednicima u Islamabadu dok Teheran postavlja svoje crvene linije.
Washington ih mora prihvatiti prije nego što se mogu održati izravni razgovori o okončanju njihovog šest tjedana dugog rata, uvjetuje Teheran.
Trump je ranije ovog tjedna rekao da Iran ne bi trebao naplaćivati naknade tankerima koji prolaze kroz blokirani Hormuški tjesnac, koji je uzrokovao najgori poremećaj u globalnoj opskrbi energijom u povijesti, kako piše Reuters.
14:30
prije 6 h
Macron kaže da je s Erdoganom razgovarao o primirju s Iranom
Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da je s turskim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom razgovarao o pregovorima o primirju.
"Najprije smo razgovarali o situaciji na Bliskom istoku te pozvali sve strane da poštuju primirje i osiguraju da se ono primjenjuje i na Libanon, kao i da sve strane poštuju slobodu plovidbe kroz Hormuški tjesnac. Također smo naglasili važnost postizanja snažnog i dugotrajnog diplomatskog rješenja", objavio je Macron na platformi X.
14:30
prije 6 h
Iran proslijedio svoje "crvene linije" posrednicima
Iranski prijedlozi i crvene linije proslijeđeni su pakistanskom premijeru, izvijestio je reporter državne televizije, javlja Sky News.
Američko izaslanstvo predvođeno potpredsjednikom JD Vanceom i iransko izaslanstvo koje predvodi predsjednik parlamenta Mohammad Bagher Qalibaf sastali su se s pakistanskim premijerom Shehbazom Sharifom, prema njegovu uredu.
Izravni razgovori između SAD-a i Irana u Islamabadu još nisu najavljeni.
Reporter iranske državne televizije rekao je da crvene linije Teherana uključuju Hormuški tjesnac, isplatu ratnih reparacija, oslobađanje zamrznute iranske imovine i prekid vatre u regiji.
"Pregovarat ćemo s prstom na okidaču", izjavila je glasnogovornica iranske vlade Fatemeh Mohajerani na državnoj televiziji.
"Iako smo otvoreni za razgovore, potpuno smo svjesni nedostatka povjerenja; stoga iranski diplomatski tim u ovaj proces ulazi s maksimalnim oprezom."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare