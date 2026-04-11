Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je Iran da iskoristi mirovne pregovore sa Sjedinjenim Državama kako bi pomogao u postizanju trajne deeskalacije, nakon telefonskog razgovora s iranskim predsjednikom Masudom Pezeškianom.

"Pozvao sam ga da iskoristi priliku koju pružaju pregovori pokrenuti u Islamabadu kako bi utrli put trajnoj deeskalaciji i zahtjevnom sporazumu koji pruža čvrsta jamstva za sigurnost u regiji, uključujući sve uključene zemlje", napisao je Macron u subotu na X.

"Naglasio sam potrebu da Iran brzo obnovi slobodnu i sigurnu plovidbu u Hormuškom tjesnacu, čemu je Francuska spremna doprinijeti", dodao je.

Macron je također naglasio "važnost punog poštivanja primirja, uključujući i u Libanonu", te rekao da Francuska u potpunosti podržava postupke libanonskih vlasti.

Čak i nakon što su se SAD i Izrael dogovorili o dvotjednom primirju s Iranom, Izrael nastavlja nanositi štetu Libanonu dok progoni Hezbolah.