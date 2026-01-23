Prva reakcija Bijele kuće nakon sastanka Ukrajine, Rusije i SAD-a

Ukrajina i Rusija u petak su održale zajedničke mirovne razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, prvi trilateralni sastanak od sveobuhvatne invazije Kremlja prije gotovo četiri godine.
Razgovori u Abu Dhabiju uslijedili su nakon maratonskih noćnih pregovora u Kremlju između izaslanika predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina. Trump se ranije u četvrtak sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.
Dvotjedni sastanak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima signalizira obnovljeni pokušaj postizanja dogovora nakon mjeseci isprekidane diplomacije.
Dužnosnik Bijele kuće rekao je za NBC News: "Današnji trilateralni sastanak u Abu Dhabiju između Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i Rusije bio je konstruktivan. Razgovori će se nastaviti sutra.“
Zelenski je u petak izjavio da su razgovori „važni, jer takvih trilateralnih formata već dugo nije bilo“, ali je upozorio da je „još prerano donositi zaključke“.
No ključno sporno pitanje i dalje ostaje budućnost teritorija na istoku Ukrajine, pri čemu Moskva ne pokazuje znakove popuštanja u svojim tvrdolinijaškim zahtjevima.
Kremlj je u petak poručio da bi se, kako bi se postigao bilo kakav dogovor o završetku rata, ukrajinska vojska morala povući s tog područja.
