prvi trilateralni sastanak

Prva reakcija Bijele kuće nakon sastanka Ukrajine, Rusije i SAD-a

N1 Info
23. sij. 2026. 22:09
abu dhabi
Hamad Al Kaabi/UAE Presidential/via REUTERS

Ukrajina i Rusija u petak su održale zajedničke mirovne razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, prvi trilateralni sastanak od sveobuhvatne invazije Kremlja prije gotovo četiri godine.

Razgovori u Abu Dhabiju uslijedili su nakon maratonskih noćnih pregovora u Kremlju između izaslanika predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina. Trump se ranije u četvrtak sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Dvotjedni sastanak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima signalizira obnovljeni pokušaj postizanja dogovora nakon mjeseci isprekidane diplomacije.

Dužnosnik Bijele kuće rekao je za NBC News: "Današnji trilateralni sastanak u Abu Dhabiju između Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i Rusije bio je konstruktivan. Razgovori će se nastaviti sutra.“

Zelenski je u petak izjavio da su razgovori „važni, jer takvih trilateralnih formata već dugo nije bilo“, ali je upozorio da je „još prerano donositi zaključke“.

No ključno sporno pitanje i dalje ostaje budućnost teritorija na istoku Ukrajine, pri čemu Moskva ne pokazuje znakove popuštanja u svojim tvrdolinijaškim zahtjevima.

Kremlj je u petak poručio da bi se, kako bi se postigao bilo kakav dogovor o završetku rata, ukrajinska vojska morala povući s tog područja.

Abu Dhabi Ukrajina trilateralni sastanak

