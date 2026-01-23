Stručnjaci analizirali meso u ćevapima: Kad su javno objavili rezultate uslijedio je šok

Istraživači sa Sveučilišta za ekološke i biološke znanosti u Wroclawu u Poljskoj proveli su analizu 35 uzoraka kebaba i ćevapa kupljenih u različitim restoranima i kioscima brze hrane, od kojih su četiri bila u Njemačkoj, a 31 u Poljskoj.
Oglas
Uz pomoć PCR metode testirali su prisutnost mesa četiri životinjske vrste: ovce, piletine, govedine i svinjetine.
Rezultati tog istraživanja iz 2022. godine su bili iznenađujući. Samo 28 posto kebaba i ćevapa sadržavalo je isključivo meso koje je bilo navedeno na ambalaži. Čak 60 posto uzoraka sadržavalo je meso drugih vrsta, bilo kao zamjenu ili kao dodatak. Često su sadržavali dosta loja, soje i soli, prenosi Nova.rs.
Najčešće su skuplje vrste mesa, poput janjetine, zamjenjivane ili „razvlačene“ jeftinijim mesom, najčešće piletinom, koja pritom nije bila navedena u sastavu.
Mnogi ćevapi koji su reklamirani kao janjeći zapravo su sadržavali pileće ili goveđe meso, a neki uopće nisu imali janjetinu.
Tri uzorka janjećih kebaba sadržavala su svinjetinu, što je posebno problematično za osobe koje je ne konzumiraju iz vjerskih ili drugih razloga. Pileći kebabi uglavnom su bili ispravno deklarirani, osim jednog uzorka u kojem je pronađena i govedina.
Naravno, ovi rezultati ne znače da su svi kebabi i ćevapi takvi, jer je riječ o ograničenom uzorku iz Poljske i Njemačke. Ipak, slične nalaze pokazala su i druga istraživanja diljem svijeta.
U Velikoj Britaniji je još 2009. godine analizirano 494 kebaba i ćevapa iz 76 različitih područja. Utvrđeno je da je 40 posto proizvoda bilo pogrešno deklarirano, dok je u 35 posto pronađeno meso drugih životinjskih vrsta od onih navedenih. Šest kebaba čak je sadržavalo svinjetinu koja nije bila navedena među sastojcima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas