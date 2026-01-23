Stručnjaci analizirali meso u ćevapima: Kad su javno objavili rezultate uslijedio je šok

Rezultati tog istraživanja iz 2022. godine su bili iznenađujući. Samo 28 posto kebaba i ćevapa sadržavalo je isključivo meso koje je bilo navedeno na ambalaži. Čak 60 posto uzoraka sadržavalo je meso drugih vrsta, bilo kao zamjenu ili kao dodatak. Često su sadržavali dosta loja, soje i soli, prenosi Nova.rs.