Tamo sam pričao s njima i rekli su mi da mi bez adrese ne mogu pomoći. Ni ta institucija mi nije mogla ništa pomoći. Onda sam otišao u policiju - prva policijska stanica koju sam našao - otišao sam tamo, ispričao svoju priču - rekli su mi da moram ići u MUP, u veliku kancelariju. Tamo mi nisu htjeli nikako pomoći, nisu mi ništa rekli - daljnje korake, što da radim. Samo su rekli da se vratim kada dobijem adresu i to je bilo to."