Prve snimke Tylera Robinsona sa suda: Objavljeni SMS-ovi koje je slao cimeru

Sudac je također naglasio da će Tyleru Robinsonu biti dodijeljen odvjetnik koji će ga zastupati u postupku. Kad mu je sudac rekao da će ostati u pritvoru bez mogućnosti jamčevine do daljnjeg, Robinson je samo kratko kimnuo glavom, bez dodatne reakcije. Sljedeće ročište zakazano je za 29. rujna, a i ono će se održati virtualnim putem.