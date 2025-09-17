Prve snimke Tylera Robinsona sa suda: Objavljeni SMS-ovi koje je slao cimeru

Tyler Robinson, optužen za ubojstvo Charlieja Kirka, prvi se put u utorak virtualno pojavio pred sudom. Robinson je djelovao nezainteresirano i hladno dok mu je sudac Tony Graf s Četvrtog okružnog suda čitao svih sedam točaka optužnice, pritom istaknuvši da bi mu, u slučaju osuđujuće presude, mogla biti izrečena i smrtna kazna - najstroža kazna koju zakon dopušta
Sudac je također naglasio da će Tyleru Robinsonu biti dodijeljen odvjetnik koji će ga zastupati u postupku. Kad mu je sudac rekao da će ostati u pritvoru bez mogućnosti jamčevine do daljnjeg, Robinson je samo kratko kimnuo glavom, bez dodatne reakcije. Sljedeće ročište zakazano je za 29. rujna, a i ono će se održati virtualnim putem.
Tyler Robinson, 22-godišnjaka iz savezne države Utah, optužen je za ubojstvo konzervativnog MAGA komentatora Charlieja Kirka.
Prema navodima vlasti, Robinson je svom cimeru, za kojeg se vjeruje da mu je i romantični partner, ostavio poruku skrivenu ispod tipkovnice, piše Independent. U toj je poruci izravno je priznao odgovornost za Kirkovo ubojstvo. Nedugo zatim, njih dvojica razmijenili su niz SMS poruka u kojima je Robinson ponovno tvrdio da je počinio zločin.
U tim porukama, Robinson je cimeru, otkrio da je ubojstvo planirao više od tjedan dana, prenosi Tportal.
Tijekom razgovora napisao je da se "nadao kako će ovu tajnu moći čuvati sve dok ne umre od starosti" te se ispričao što je u to upleo i svog partnera.
Prema službenim izvorima, u jednoj od poruka stajalo je i sljedeće: "Ako uspijem neprimjetno doći do svoje puške, neću ostaviti nikakve dokaze. Pokušat ću je ponovno pronaći. Nadam se da su odustali. Nisam vidio ništa o tome da su je otkrili."
Robinson je također inzistirao da cimer izbriše sve poruke i nikada ne razgovara s medijima o onome što zna, tvrde nadležni dužnosnici.
