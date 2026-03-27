Putin od poslovnih ljudi tražio da financiraju ruski rat? Kremlj negira

Kremlj je u petak demantirao informacije po kojima je predsjednik Vladimir Putin od vodećih poslovnih ljudi zatražio da doniraju novac za stabilizaciju ruskih financija dok se rat u Ukrajini nastavlja.
Te su informacije objavili neovisni ruski medij The Bell i Financial Times, pozivajući se na neimenovane izvore, nakon što je Putin u četvrtak održao sastanak iza zatvorenih vrata s poslovnim liderima.
"Nije istina da je Putin uputio takav zahtjev", rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. No kazao je i da je jedan od sudionika sastanka rekao da želi donirati "vrlo veliku svotu novca" državi.
Ta je osoba kazala kako je većina prisutnih poslovnih ljudi pokrenula posao devedesetih godina i da je početak njihova poslovanja na razne načine povezan s državom, pa su mnogi od njih smatrali svojom dužnošću pridonijeti joj, pojasnio je Peskov, ne imenovavši spomenutu osobu.
"Ovo je apsolutno bila njegova inicijativa, a ne inicijativa predsjednika Putina. Premda je, naravno, šef države pozdravio takvu inicijativu“, dodao je Peskov.
Rekao je i kako nije istina da je novac namijenjen za rat. The Bell je, izvještavajući o sastanku, napisao da je Putin razgovarao o vojnom financiranju i kako je rekao da će se Rusija boriti sve dok ne zauzme preostala područja istočne ukrajinske regije Donbas koja nisu pod njezinom kontrolom.
Taj je neovisni ruski medij napisao i da je milijarder Sulejman Kerimov na sastanku obećao da će donirati 100 milijarda rubalja (1,23 milijarde dolara). Reuters nije uspio kontaktirati Kerimova zbog komentara informacije.
Rusija je u proračunskom deficitu i suočena je s gospodarskom stagnacijom dok već petu godinu traje rat u Ukrajini, a kraj mu se ne nazire. No očekuje se da će Rusija uspjeti ostvariti veliku korist od naglog porasta cijena nafte otkako su SAD i Izrael 28. veljače pokrenuli rat protiv Irana.
Izvori su ranije ovaj mjesec Reutersu rekli da vlada priprema moguće desetpostotno smanjenje u ovogodišnjem proračunu kada su posrijedi svi "neosjetljivi" rashodi, ali će konačna odluka ovisiti o održivosti rasta cijena nafte.
