Brodogradilište Viktor Lenac otkrilo neovlaštene financijske transakcije

Iz Brodogradilišta Viktor Lenac potvrdili su Hini da su identificirali više neovlaštenih financijskih transakcija u toj kompaniji, u vezi s kojima su podnijeli službenu prijavu nadležnim tijelima.
Iz tog brodogradilišta, naime, izvijestili su u srijedu putem Zagrebačke burze da su podnijeli nadležnim tijelima kaznenu prijavu protiv nepoznate osobe zbog nanijete štete. Dodali su i da Uprava društva procjenjuje kako nanesena šteta neće značajno utjecati niti na rezultat niti na likvidnost društva u budućem razdoblju.
"Trenutno su u tijeku provjere i istražne aktivnosti, također u suradnji s bankarskim institucijama i specijaliziranim subjektima, s ciljem razjašnjenja okolnosti ovih događaja i osiguranja potpune zaštite interesa društva. U tom su kontekstu pravodobno pokrenuti svi potrebni postupci prema uključenim financijskim posrednicima, radi provjere tokova transakcija i poduzimanja svih mogućih mjera za zaštitu sredstava", naveli su iz Viktora Lenca.
Dodali su i da s obzirom na prirodu aktivnosti koje su u tijeku, u ovom trenutku nisu u mogućnosti pružiti dodatne konkretne pojedinosti, uključujući eventualne iznose o kojima je riječ. "Društvo poduzima sve potrebne mjere radi upravljanja situacijom i povrata sredstava", zaključuje se u odgovoru.
Inače, Lenac, koji je u većinskom vlasništvu talijanske brodograditeljske kompanije Palumbo, 2025. godinu završio je s prihodom od 99 milijuna eura ili desetak posto više nego 2024. te s dobiti od 4,7 milijuna eura. Rast prihoda donijela su mu dva posebna projekta, američki vojni brod i putnička jahta, koji su osim redovitih radova uključivali nabavu i ugradnju opreme te specijalizirane usluge velike vrijednosti. Krajem 2025. Lenac je imao 283 radnika, a ovisno društvo VL Steel 90 radnika. Prosječna mjesečna neto plaća isplaćena radnicima Viktora Lenca za 2025. godinu iznosila je 1.718 eura, vidljivo je iz financijskog izvješća.
U međuvremenu, Nadzorni odbor kompanije prošli je tjedan, 20. ožujka prihvatio je ostavku Sandre Uzelac na mjesto predsjednice Uprave, koju je dala iz osobnih razloga, a do izbora novog predsjednika Uprave, vođenje poslova obavljat će preostala dva člana Uprave.
