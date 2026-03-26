Brodogradilište Viktor Lenac otkrilo neovlaštene financijske transakcije

Inače, Lenac, koji je u većinskom vlasništvu talijanske brodograditeljske kompanije Palumbo, 2025. godinu završio je s prihodom od 99 milijuna eura ili desetak posto više nego 2024. te s dobiti od 4,7 milijuna eura. Rast prihoda donijela su mu dva posebna projekta, američki vojni brod i putnička jahta, koji su osim redovitih radova uključivali nabavu i ugradnju opreme te specijalizirane usluge velike vrijednosti. Krajem 2025. Lenac je imao 283 radnika, a ovisno društvo VL Steel 90 radnika. Prosječna mjesečna neto plaća isplaćena radnicima Viktora Lenca za 2025. godinu iznosila je 1.718 eura, vidljivo je iz financijskog izvješća.