quid pro quo
Putin ponudio Trumpu prekid razmjene obavještajnih podataka s Iranom. Ima jedan uvjet
Sjedinjene Države odbile su ruski prijedlog, koji je unatoč tome izazvao zabrinutost u Europi usred rastućih transatlantskih napetosti.
Moskva je predložila svojevrsnu razmjenu SAD-u prema kojoj bi Kremlj prestao dijeliti obavještajne informacije s Iranom, poput preciznih koordinata američkih vojnih ciljeva na Bliskom istoku, ako Washington prestane opskrbljivati Ukrajinu obavještajnim podacima o Rusiji, piše POLITICO.
Dvije osobe upoznate s američko-ruskim pregovorima rekle su da je takav prijedlog iznio ruski izaslanik Kiril Dmitrijev Trumpovim izaslanicima Steveu Witkoffu i Jaredu Kushneru tijekom njihova sastanka prošlog tjedna u Miamiju.
SAD je odbio prijedlog, dodali su izvori. Kao i svi ostali dužnosnici citirani u ovom članku, govorili su anonimno zbog osjetljivosti razgovora.
Ipak, sama činjenica da takav prijedlog postoji izazvala je zabrinutost među europskim diplomatima, koji strahuju da Moskva pokušava unijeti razdor između Europe i SAD-a u ključnom trenutku za transatlantske odnose.
Američki predsjednik Donald Trump izrazio je nezadovoljstvo zbog odbijanja saveznika da pošalju ratne brodove u Hormuški tjesnac. U petak je NATO saveznike nazvao “KUKAVICAMA” i poručio: “ZAPAMTIT ĆEMO!”
Bijela kuća odbila je komentirati. Rusko veleposlanstvo u Washingtonu nije odgovorilo na upit za komentar.
Jedan diplomat EU-a nazvao je ruski prijedlog “skandaloznim”. Predloženi dogovor vjerojatno će dodatno potaknuti sumnje u Europi da sastanci Witkoff–Dmitrijev ne donose konkretan napredak prema mirovnom sporazumu u Ukrajini, već ih Moskva vidi kao priliku da privuče Washington u dogovor između dviju sila koji Europu ostavlja po strani.
U četvrtak je Kremlj priopćio da su pregovori o miru u Ukrajini, koje posreduje SAD, “na čekanju”.
Rusija je SAD-u iznijela razne prijedloge vezane uz Iran, koje je Washington sve odbio, rekla je još jedna osoba upoznata s razgovorima. Ta osoba navela je da je SAD također odbio prijedlog o premještanju iranskog obogaćenog urana u Rusiju, o čemu je prvi izvijestio Axios.
Rusija je proširila razmjenu obavještajnih podataka i vojnu suradnju s Iranom od početka rata, rekao je izvor upoznat s obavještajnim podacima. Wall Street Journal je prvi izvijestio o tom povećanju, navodeći da Moskva pruža satelitske snimke i tehnologiju dronova kako bi pomogla Teheranu u ciljanju američkih snaga u regiji. Kremlj je to izvješće nazvao “lažnim vijestima”.
Trump je u nedavnom intervjuu za Fox News naznačio povezanost između razmjene obavještajnih podataka s Iranom i Ukrajine, rekavši da ruski predsjednik Vladimir Putin “možda malo pomaže njima [Iranu], pretpostavljam, a vjerojatno misli da mi pomažemo Ukrajini, zar ne?”
SAD i dalje dijeli obavještajne podatke s Ukrajinom, iako je smanjio druge oblike pomoći. Washington je prošle godine nakratko obustavio razmjenu nakon problematičnog sastanka u Ovalnom uredu između Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Ta iznenadna obustava izazvala je kaotičnu reakciju među saveznicima i razotkrila duboke napetosti u partnerstvu s Kijevom.
Jedan europski diplomat pokušao je umanjiti rizik ruskog prijedloga, napominjući da je francuski predsjednik Emmanuel Macron u siječnju rekao da “dvije trećine” vojne obavještajne potpore Ukrajini sada osigurava Francuska.
Ipak, razmjena obavještajnih podataka ostaje posljednji ključni stup američke potpore Ukrajini nakon što je Trumpova administracija prošle godine zaustavila većinu financijske i vojne pomoći Kijevu. Washington i dalje isporučuje oružje Ukrajini, ali kroz program pod vodstvom NATO-a u kojem saveznici plaćaju SAD-u za naoružanje. Isporuke ključnog streljiva za protuzračnu obranu, međutim, pod pritiskom su zbog američko-izraelskog rata s Iranom.
Nedavno je Trumpova administracija odlučila ublažiti sankcije na rusku naftu kako bi smanjila pritisak na tržišta nafte, što je izazvalo snažnu zabrinutost i kritike europskih čelnika, uključujući njemačkog kancelara Friedricha Merza.
