Robotaksi Baidu upao u rupu na gradilištu u Kini, još nije jasno kako je došao do nje

Robotaksi kojim upravlja tvrtka Baidu Apollo Go upalo je u duboku iskopinu na gradilištu u Kini dok je u njemu bila putnica, objavili su mediji.
Oglas
Incident se dogodio u Chongqingu, prenijele su lokalne novine. Putnicu, koja je neozlijeđena, iz rupe su pomoću ljestava izbavili građani.
Vlasnik obližnje trgovine je rekao da je rupa ograđena i da postoje upozorenja, pa je nejasno kako je robotaksi uspio proći.
Baidu upravlja najvećom flotom robotaksija u Kini, uključujući u Pekingu, Wuhanu i Chongqingu.
Kompanija se nastoji globalno proširiti, pa je nedavno potpisala partnerske ugovore s Uberom i Lyftom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas