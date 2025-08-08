Robotaksi Baidu upao u rupu na gradilištu u Kini, još nije jasno kako je došao do nje

Unsplash/Ilustracija

Robotaksi kojim upravlja tvrtka Baidu Apollo Go upalo je u duboku iskopinu na gradilištu u Kini dok je u njemu bila putnica, objavili su mediji.

Incident se dogodio u Chongqingu, prenijele su lokalne novine. Putnicu, koja je neozlijeđena, iz rupe su pomoću ljestava izbavili građani.

Vlasnik obližnje trgovine je rekao da je rupa ograđena i da postoje upozorenja, pa je nejasno kako je robotaksi uspio proći.

Baidu upravlja najvećom flotom robotaksija u Kini, uključujući u Pekingu, Wuhanu i Chongqingu.

Kompanija se nastoji globalno proširiti, pa je nedavno potpisala partnerske ugovore s Uberom i Lyftom.