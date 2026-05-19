Iran: Hormuški tjesnac će zauvijek ostati naš

Hormuški tjesnac će „zauvijek ostati u posjedu i pod upravom” Teherana, izjavio je visoki iranski dužnosnik.
Ebrahim Azizi, predsjednik odbora za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta, rekao je da je tjesnac „sveobuhvatna gospodarska, politička i vojna poluga”, prenosi državna novinska agencija ISNA.
Na početku rata Iran je blokirao Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi oko 20 posto svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina. Sjedinjene Američke Države kasnije su odgovorile vlastitom pomorskom blokadom, prenosi SkyNews.
Iransko ministarstvo vanjskih poslova tvrdi da su poduzeti koraci za obnovu prolaska brodova kroz tjesnac, iako većina plovila i dalje ostaje blokirana u regiji.
Zapadne zemlje, predvođene Velikom Britanijom, nastoje ponovno otvoriti tjesnac, a britanska ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper upozorila je da svijet „mjesečari prema globalnoj prehrambenoj krizi” ako tjesnac ostane zatvoren.
