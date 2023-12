Rusi imaju novi projekt koji je alarmirao još jednu europsku državu

Podijeli :

Početkom studenog 50 gruzijskih oporbenih zastupnika obratilo se državama članicama NATO-a i EU-a pozivajući na jedinstveni stav i otpor prema ruskom planu za uspostavljanje stalne pomorske baze u otcijepljenoj gruzijskoj regiji Abhaziji.

Planovi Kremlja potaknuli su strah da bi baza mogla uvući Gruziju, koja se nada članstvu u EU-u, u ruski rat u Ukrajini i naštetiti planovima Tbilisija za gradnju luke na Crnom moru.

“Jednoglasno i odlučno osuđujemo rusku okupaciju, militarizaciju i druge aktivnosti usmjerene na aneksiju okupiranih područja Gruzije, čiji je novi potez otvaranje stalne ruske pomorske baze u luci Ochamchire”, stoji u priopćenju zastupnika.

Tjednima ranije samozvani predsjednik odcijepljene regije koju podržava Rusija, Abhazije, Aslan Bžania potvrdio je da je potpisan sporazum s Kremljom o stalnoj pomorskoj bazi u crnomorskoj luci Ochamchire.

Abhazija je međunarodno priznata kao dio Gruzije, ali je od devedesetih pod kontrolom ruskih i separatističkih snaga.

Gruzijsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je ruski plan kao “grubo kršenje suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Gruzije” iako vlasti u Tbilisiju umanjuju važnost stalne pomorske baze, ne opisujući je kao neposrednu prijetnju.

“Čak i ako počnu graditi bazu u Ochamchireu, trebat će im najmanje tri godine”, rekao je za BBC Nikoloz Samkaradže, šef gruzijskog Odbora za vanjske poslove. “Koncentrirani smo na neposredne prijetnje, a ne na prijetnje koje bi mogle doći u budućnosti.”

Kaže da je vlada više usredotočena na gruzijske građane koje ruske snage ubijaju ili otimaju u blizini linije koja odvaja Gruziju od njenih otcijepljenih teritorija Abhazije i Južne Osetije.

BBC Newsnight i BBC Verify analizirali su satelitske snimke koje pokazuju nova naoružanja i građevinske radove u luci od početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. Prema samoprozvanoj vladi Abhazije, taj posao naoružanja značio je da Ochamchire sada može primiti veće teretne brodove.

Ukrajinska obavještajna agencija tvrdi kako je cilj omogućiti vojnim brodovima ruske crnomorske flote korištenje Ochamchirea kao sigurne luke. Ako bi Rusija iskoristila Ochamchire za napad na Ukrajinu ili ako bi Ukrajina odlučila gađati ruske mornaričke brodove koji se ondje nalaze, tada bi Gruzija bila uvučena u rat, kaže Natia Seskuria, stručnjakinja za rusku unutarnju i vanjsku politiku s posebnm naglaskom na sukobe i sigurnost u Južnom Kavkazu i na Crnom moru.

“Ako Putin treba uključiti Gruziju u rat, on će to učiniti ako je to u njegovom interesu i, nažalost, ima sve mogućnosti izvršiti pritisak na Gruziju”, rekla je.

Ključni projekt Anaklia

Ne samo da se Gruzijci zbog toga boje da će ih uvući u rat, već brinu da bi planovi Tbilisija za mega-infrastrukturni projekt na obali Crnog mora mogli biti ometeni. Luka u Anakliji je najbliži gruzijski grad Abhaziji, koja je pod ruskom kontrolom.

Projekt Anaklia smatra se ključnim za jačanje trgovine duž takozvanog Srednjeg koridora, najbrže rute za prebacivanje tereta između Azije i Europe. Ruta izbjegava Rusiju kao kopneni kanal, a Svjetska banka je procijenila da bi ta ruta mogla prepoloviti vrijeme putovanja i utrostručiti obujam trgovine do 2030.

Kremlj se dugo protivio projektu Anaklia kao američkom, a ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov tvrdio je da bi tamo mogle pristati podmornice američke mornarice. Međutim, dok je u Gruziji većinom proeuropsko stanovništvo, njihova vlada ima složen odnos s Moskvom.

Godine 2020. gruzijska vlada otkazala je ugovor o izgradnji luke koji je dodijeljen konzorciju iza kojeg stoje zapadne banke i investitori. Mamuka Kazaradže, koji je vodio izvorni projekt Anaklia, kaže da je vlada u Tbilisiju promijenila projekt kako bi umirila Moskvu. “Najveći problem koji imamo s ovom vladom je da oni služe ruskim interesima jer Anaklia nije u ruskom interesu”, rekao je. Istaknuo je da je dokaz za to ruska baza koja se gradi samo 30 km uz obalu Crnog mora. Njegov je konzorcij protiv gruzijske vlade pokrenuo međunarodnu arbitražu.

Gruzijska vlada inzistirala je na tome da će se plan za luku oživjeti, a pobjednička ponuda bit će objavljena uskoro.

Neki smatraju da Rusija koristi Ochamchire kako bi zaprijetila Gruziji zbog želje pridruživanja EU-u. Konačna odluka o Gruziji kao kandidata za članstvo u EU-u očekuje se na summitu europskih čelnika u prosincu ovog tjedna.

