Rusija eskalirala napade oko Odese: Ciljana energetska postrojenja i kritična ruta do moldavske granice

Rusija je pokrenula gotovo neprekidnu kampanju dronovima i raketama na regiju u kojoj se nalaze vitalno važne luke za ukrajinsku vanjsku trgovinu i opskrbu gorivom, nakon što je Moskva zaprijetila da će "odsjeći Ukrajinu od mora". Zračni napadi eskalirali su premda čak i Sjedinjene Države ulažu diplomatske napore da bi posredovale u nastojanju da rat završi.