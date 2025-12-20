Koje države, osim Rusije, imaju zamrznutu imovinu u Europskoj uniji?

Prema planu, EU bi se zadužio kod Eurocleara – belgijske financijske kuće koja drži više od 40 bilijuna eura (47 bilijuna dolara) imovine – kako bi Ukrajini osigurao početni zajam od 90 milijardi eura (106 mlrd. dolara). To iznosi oko dvije trećine ukrajinskih financijskih potreba do 2027. godine. Zajam bi se morao vratiti EU-u samo ako bi Rusija pristala platiti ratne reparacije Ukrajini. Gubici od rata procjenjuju se na oko 524 milijarde dolara troškova obnove, prema Europskom parlamentu.