OZLIJEĐENO NAJMANJE 15

Rusija napala luku u blizini Odese, ubijeno sedam osoba

Hina
20. pro. 2025. 07:59
U ruskom raketnom napadu kasno u petak na lučku infrastrukturu oko ukrajinske crnomorske luke Odese ubijeno je sedmero ljudi, a 15 ozlijeđeno, rekli su ukrajinski dužnosnici.

"Kasno navečer, Rusija je napala lučku infrastrukturu u regiji Odse balističkim projektilima", napisao je zamjenik premijera Oleksij Kuleba na Telegramu.

Kuleba i regionalni guverner Odese Oleh Kiper rekli su da je sedmero ljudi ubijeno, a 15 ozlijeđeno, prema preliminarnim izvješćima.

Izvor upoznat sa situacijom rekao je da je napad bio na Pivdeni, jednu od tri luke u tom području.

Odesa je česta meta ruskih napada otkako je Moskva napala Ukrajinu u veljači 2022.

Intenzitet napada povećao se posljednjih dana, što često rezultira dugotrajnim i raširenim nestancima struje.

