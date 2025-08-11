Rusija vodi hibridni rat protiv ove države: "To je prokušana formula agresora"

Tu mrežu vodio je iz Rusije moldavsko-izraelski biznismen Ilan Shor. On se smatra glavnim organizatorom tzv. pljačke milijardi i 2019. je zajedno s Vladimirom Plahotniucom pobjegao iz zemlje, najprije u Izrael, zatim u Rusiju. Iako su nekoliko stranaka koje je osnovao Šor u Moldaviji već zabranjene, on iz Rusije i dalje aktivno utječe na moldavsku politiku. Za izbore u rujnu osnovao je u Moskvi savez stranaka nazvan „Pobjeda“ koji je sredinom srpnja 2025. s izborne liste isključila Središnja izborna komisija (CEC) Moldavije, zaključuju iz njemačkih novina DW.