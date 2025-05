Ruska analitičarka: Putin vuče Trumpa za nos

Za Ukrajinu i njezine europske saveznike to ne znači ništa dobroga, kaže Komin, "zato što to pokazuje da uspijeva Putinov plan oko otezanja pregovora." A taj plan se sastoji od dvije točke, kaže naš sugovornik: broj jedan je da se Donalda Trumpa ne smije iritirati, kako bi se spriječilo da on više pomaže Ukrajini. Tu se radi o dodatnim sankcijama protiv Rusije, ili novoj, još većoj isporuci oružja Ukrajini, kaže Komin: "Kremlj želi da Trump u svakom slučaju ostane barem neutralan." I to mu polazi za rukom, dodaje analitičar.