Pentagonova propaganda: "Novinari smiju objavljivati samo ono što smo izričito odobrili"

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa predstavila je nove mjere protiv novinara u Ministarstvu obrane (Pentagon), koje sve više pokazuju manjak slobode govora i demokratičnosti u zapadnim državama.
Kako pišu američki mediji, Pentagon traži od novinara da se potpisivanjem svojevrsnog ugovora obvežu da neće prikupljati ni posjedovati nikakav neovlašteni materijal vezan za pitanja obrane, čak ni one dokumente i informacije koji nisu označeni nekim stupnjem tajne. Umjesto toga, novinari bi se trebali obvezati da će objavljivati samo informacije koje je Ministarstvo izričito odobrilo, prenosi tportal.
Novinari koji ne pristanu potpisati takav ugovor ili prekrše ono što su potpisali, ostat će bez svojih stalnih akreditacija za pristup Pentagonu, konferencijama za medije i brifinzima, kao i za praćenje ministra obrane Petea Hegsetha na putovanjima.
Prema toj politici, Pentagon može opozvati novinarske akreditacije svakom novinaru kojeg smatra sigurnosnom prijetnjom a posjedovanje povjerljivih ili neovlaštenih informacija bio bi razlog da se nekoga proglasi sigurnosnom prijetnjom te mu se zabrani pristup u Pentagon.
'Ministarstvo rata ostaje predano transparentnosti da bi se promicala odgovornost i javno povjerenje. Međutim, informacije Ministarstva moraju biti odobrene za javno objavljivanje od strane odgovarajućeg ovlaštenog dužnosnika prije nego što se objave, čak i ako nisu klasificirane', piše u dokumentu u kojem se koristi ime Ministarstvo rata, koje je Trump promijenio predsjedničkom uredbom, no koje ne može službeno zamijeniti ime Ministarstva obrane bez prethodne parlamentarne procedure, piše Washington Post.
The “press” does not run the Pentagon — the people do. The press is no longer allowed to roam the halls of a secure facility. Wear a badge and follow the rules — or go home. pic.twitter.com/nkG1m6bW3z— Pete Hegseth (@PeteHegseth) September 19, 2025
Praktički od početka mandata, ministar Hegseth pooštrava mjere ograničenja za novinare koji prate Pentagon, a istovremeno ograničava izravnu komunikaciju vojnog osoblja s medijima. Njegovi suradnici u jednom su trenutku čak i prijetili uvođenjem poligrafskih testova kako bi spriječili curenje informacija, no na intervenciju iz Bijele kuće se od toga, barem zasad, odustalo.
Hegseth je na društvenoj mreži X objavio poruku nastavno na dokument Pentagona.
"Pentagonom ne upravljaju 'mediji', nego narod. Novinarima više nije dozvoljeno lutanje hodnicima ovog osiguranog objekta. Nosite oznake i poštujte pravila ili idite kući", napisao je američki ministar obrane.
