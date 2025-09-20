Pentagonova propaganda: "Novinari smiju objavljivati samo ono što smo izričito odobrili"

'Ministarstvo rata ostaje predano transparentnosti da bi se promicala odgovornost i javno povjerenje. Međutim, informacije Ministarstva moraju biti odobrene za javno objavljivanje od strane odgovarajućeg ovlaštenog dužnosnika prije nego što se objave, čak i ako nisu klasificirane', piše u dokumentu u kojem se koristi ime Ministarstvo rata, koje je Trump promijenio predsjedničkom uredbom, no koje ne može službeno zamijeniti ime Ministarstva obrane bez prethodne parlamentarne procedure, piše Washington Post.