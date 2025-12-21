Oglas

KIRIL DIMITRIJEV

Ruski pregovarač u SAD-u: Razgovori su zasad bili konstruktivni

author
Hina
|
21. pro. 2025. 07:21
Kiril Dmitrijev
via REUTERS / Kristina Kormilitsyna

Razgovori u Sjedinjenim Američkim Državama o mirnom rješenju sukoba Rusije i Ukrajine zasad su bili konstruktivni, prenijela je ruska državna novinska agencija TASS, prenoseći izjavu glavnog ruskog pregovarača Kirila Dmitrijeva.

Oglas

Dmitrijev, savjetnik predsjednika Rusije Vladimira Putina, rekao je da su razgovori s američkom stranom započeli u subotu te da će se nastaviti u nedjelju, izvijestio je TASS.

"Rasprave su bile konstruktivne", rekao je Dmitrijev novinarima, prenosi agencija.

U razgovorima u Miamiju sudjeluje posebni izaslanik SAD-a Steve Witkoff, te Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Sastanak u Miamiju održava se nakon razgovora u Berlinu s ukrajinskim i europskim dužnosnicima koje su Witkoff i Kushner imali ranije ovog tjedna kako bi pokušali postići dogovor o okončanju rata u Ukrajini.

Teme
kiril dmitriev

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ