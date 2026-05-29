Rutte nakon eksplozije u Rumunjskoj: NATO spreman braniti svaki pedalj teritorija

Rumunjski brigadni general Gheorghe Maxim je na konferenciji za novinare rekao da se dron u rumunjskom zračnom prostoru zadržao četiri minute, leteći pritom nisko, što je na radaru otežavalo njegovo otkrivanje. Rekao je i da je američki sustav protiv dronova Merops operativan u Rumunjskoj, ali da je prerizično koristiti ga u gradu.