SAD-ov veleposlanik Starmeru: "Da ste tada bili premijer, u UK-u bi danas govorili njemački"

Huckabee je u svojoj poruci Starmeru povukao paralelu s događajima iz Drugog svjetskog rata: „Je li se Ujedinjeno Kraljevstvo predalo nacistima i bacalo im hranu? Jeste li čuli za Dresden, premijeru Starmer? To nije bila hrana koju ste bacali. Da ste tada bili premijer, u UK bi danas govorili njemački!“