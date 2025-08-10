SAD-ov veleposlanik Starmeru: "Da ste tada bili premijer, u UK-u bi danas govorili njemački"

Američki veleposlanik u Izraelu Mike Huckabee oštro je odgovorio britanskom premijeru Keiru Starmeru na njegovu kritiku izraelskog plana preuzimanja kontrole nad Gazom, pridruživši se tako visokim izraelskim dužnosnicima koji su također odbacili osude.
„Znači, očekuje se da se Izrael preda Hamasu i hrani ih, dok se izraelski taoci izgladnjuju?“ napisao je Huckabee u objavi na X-u u petak.
Reagirao je na Starmerovu izjavu u kojoj je izraelsku odluku o „daljnjoj eskalaciji ofenzive u Gazi“ nazvao „pogrešnom“. Starmer je predvodio međunarodne osude izraelske vojne eskalacije, u sklopu koje premijer Benjamin Netanyahu planira preuzeti kontrolu nad Gazom, uključujući i grad Gazu, prenosi Politico.
So Israel is expected to surrender to Hamas & feed them even though Israeli hostages are being starved? Did UK surrender to Nazis and drop food to them? Ever heard of Dresden, PM Starmer? That wasn’t food you dropped. If you had been PM then UK would be speaking German! https://t.co/VpG2tAYvie— Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) August 8, 2025
Plan potpune okupacije
Plan, koji je izraelska vlada odobrila u petak rano ujutro, predviđa razoružavanje Hamasa, povratak svih talaca, demilitarizaciju Pojasa Gaze, uspostavu izraelske sigurnosne kontrole nad tim područjem te formiranje nove uprave koja neće biti ni Hamas ni Palestinska samouprava.
Eskalacija dolazi usred sve glasnijih međunarodnih osuda zbog humanitarne katastrofe u Gazi. Čak je i Njemačka, jedan od najvjernijih europskih saveznika Izraela, suspendirala dio izvoza oružja toj zemlji.
Paralela s Drugim svjetskim ratom
Huckabee je u svojoj poruci Starmeru povukao paralelu s događajima iz Drugog svjetskog rata: „Je li se Ujedinjeno Kraljevstvo predalo nacistima i bacalo im hranu? Jeste li čuli za Dresden, premijeru Starmer? To nije bila hrana koju ste bacali. Da ste tada bili premijer, u UK bi danas govorili njemački!“
Njemački Dresden gotovo je potpuno uništen nakon masovnog bombardiranja britanskih i američkih snaga tijekom Drugog svjetskog rata.
Izraelski ministar obrane Israel Katz također je branio vladin plan, poručivši na X-u da države koje „osuđuju i prijete sankcijama“ neće oslabiti odlučnost Izraela.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
