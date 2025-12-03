SAD pauzira imigracijske zahtjeve iz 19 zemalja

Trump je na sastanku administracije govorio o slučaju u saveznoj državi Minnesoti, gdje je, prema lokalnom pravosuđu, više od milijardu dolara isplaćeno nepostojećim socijalnim službama putem lažnih računa povezanih sa somalijskim Amerikancima. „Ne želim ih u našoj zemlji“, rekao je, dodavši da je Somalija zemlja u kojoj „nemaju ništa, samo se međusobno ubijaju“.