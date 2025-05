Vlatko Cvrtila tvrdi da se nastavlja ratovanje Ukrajinaca i Rusa u dvije dimenzije: "Jedna su bespilotne letjelice i rakete Rusa, koje padaju na civilne ciljeve u Ukrajini. S druge strane imamo minimalne pomake na frontu. I jedna i druga dimenzija ukazuju na to da Rusija ne odustaje od svoje agresije kako bi Ukrajinu dovela u težu poziciju i ishodila ustupke koje želi. Putinu je izrazito važno da situacija u Ukrajini bude takva da on može proglasiti pobjedu. Nije ostvario maksimalni cilj, nije maknuo vladu u Ukrajini, nije Ukrajinu doveo pod svoj utjecaj, ali želi što više postići u teritorijalnom smislu i statusu Ukrajine kad dođe do primirja. On svoje ciljeve ostvaraje i na frontu, a gađanje civilnih meta su pritisci na europske partnere Ukrajine i ukrajinsko stanovništvo da dođe do točke pucanja Ukrajinaca da zaustave rat i spriječe žrtve."