Saveznik Zelenskog: Ukrajinski narod je iscrpljen, pobjeda je zaustavljanje rata
Važan politički saveznik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog pozvao je na postizanje mirovnog sporazuma koji bi dao prednost ljudima ispred teritorija.
Izjava dolazi uoči važne konferencije koja će se u četvrtak održati u Ukrajini, a na kojoj će se okupiti guverneri i gradonačelnici kako bi raspravljali o uvjetima za mir s Rusijom.
Vitalij Kim, guverner Mikolajivske oblasti i jedno od imena u usponu na ukrajinskoj političkoj sceni, vodio je ogranak stranke Sluga naroda predsjednika Zelenskog na izborima 2019., a Zelenski ga je imenovao regionalnim guvernerom u studenom 2020. godine, prenosi The Independent.
Zemlja je važna, ali ljudi su ipak važniji
Kim je govorio uoči Foruma gradova i zajednica s prve crte 2026., na kojem će lokalni čelnici pokušati usuglasiti što očekuju od mirovnog sporazuma, naglašavajući spremnost da se težište s graničnih sporova prebaci na sigurnosna jamstva. Upitan o svojim prioritetima u mirovnom planu koji se povezuje s Donaldom Trumpom, guverner Kim je rekao: "Zemlja je važna, ali ljudi su ipak važniji, a situacija je takva da ne znamo što donosi sutra.", prenosi Index.
Kim je priznao da se percepcija pobjede promijenila pod teretom dugotrajnog sukoba. "Za mene osobno, pobjeda su naše granice iz 1991. godine, sretni ljudi koji ne ginu, ali svi su jako umorni", izjavio je.
"Stoga, za ukrajinski narod, mislim da je pobjeda jednostavno zaustavljanje rata i dobivanje sigurnosnih jamstava za budućnost, kako bi naša djeca mogla imati život kakav smo imali prije invazije. Vjerujem da je za većinu naših ljudi pobjeda povratak na život kakav je bio prije. To nam je iznimno važno jer je prošlo mnogo vremena."
Upozorenje saveznicima
Također je uputio upozorenje saveznicima, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, koji se pripremaju sudjelovati u takozvanoj Koaliciji voljnih za jamčenje mira, pozivajući ih da nauče lekciju iz politike popuštanja Nevillea Chamberlaina iz 1930-ih.
Osvrćući se na strah od ponavljanja povijesti, napomenuo je: "Sjećam se iz povijesti kad je Chamberlain potpisao dokument, kad su drugi vođe obećavali borbu protiv agresora, sjećam se što se dogodilo poslije." Naglasio je da se šire implikacije rata moraju sagledati izvan granica Ukrajine.
"Ovo nije samo naš problem u Ukrajini", rekao je. "S moje točke gledišta, ovo je jedan od ratova između autokratskih i demokratskih zemalja, sukob vladavine prava protiv vladavine sile." Kim, 44-godišnjak iz strateške crnomorske luke Mikolajiv, dodao je da su gubici u ratu koji je pokrenuo Vladimir Putin "već gori nego u Drugom svjetskom ratu".
Ukrajina nema vremena
Njegova je regija dugo bila na prvoj crti bojišnice prije nego što su ukrajinske snage potisnule ruske trupe, a otada pruža podršku novoj bojišnici u Hersonu. Dok mnogi procjenjuju da rusko gospodarstvo ima još otprilike dvije godine prije nego što doživi kolaps pod teretom sankcija, Kim se pita može li Ukrajina izdržati toliko dugo.
"I rusko gospodarstvo pati i, po mom mišljenju, imaju još nekoliko godina prije nego što počnu javno propadati. Mislim da Rusija to zna, ali oni ipak imaju vremena, dok ga Ukrajina nema", rekao je. "Iscrpljeni smo. I prije svega, ne radi se o oružju ili projektilima, radi se o ljudima. Imamo samo 40 milijuna stanovnika i svi su iscrpljeni. Naši vojnici ne mogu se boriti četiri do deset godina."
Kim smatra da je predsjednik Trump postigao napredak jer "nije predvidljiv", što Rusima otežava situaciju. "Da se vodila tradicionalna politika, korak po korak, s Rusijom se ništa ne bi moglo promijeniti jer oni to mogu predvidjeti. Stoga, jedini način da se nešto promijeni jest nepredvidiva međunarodna politika, kakvu Donald Trump sada provodi", objasnio je. "Iskreno vjerujem da Rusiju možemo zaustaviti samo takvim pristupom - ekonomskom i fizičkom silom."
