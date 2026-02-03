Saveznik Zelenskog: Ukrajinski narod je iscrpljen, pobjeda je zaustavljanje rata

"I rusko gospodarstvo pati i, po mom mišljenju, imaju još nekoliko godina prije nego što počnu javno propadati. Mislim da Rusija to zna, ali oni ipak imaju vremena, dok ga Ukrajina nema", rekao je. "Iscrpljeni smo. I prije svega, ne radi se o oružju ili projektilima, radi se o ljudima. Imamo samo 40 milijuna stanovnika i svi su iscrpljeni. Naši vojnici ne mogu se boriti četiri do deset godina."