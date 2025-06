Sigurnost iznad profita: Kako masovno posjećeni britanski festivali postavljaju granice

To potvrđuje i stručnjak za sigurnost masa Keith Still, koji u slučaju nesreće prvo traži procjenu rizika i plan upravljanja publikom. “DNK svih nesreća je isti: nedovoljna priprema, loša signalizacija, neadekvatan broj obučenih ljudi i puštanje prevelikog broja posjetitelja u prostor koji to ne može podnijeti,” ističe.