Smrt u finskom parlamentu

U zgradi finskog parlamenta je u utorak umrla jedna osoba, priopćila je helsinška policija.
Policija je primila poziv od hitnih službi u 11:06.
"Jutros se dogodio smrtni slučaj. Hitna medicinska pomoć, spasilačke službe i policija obaviješteni su o događaju putem centra za hitne intervencije. Vlasti poduzimaju mjere", komentirao je Aaro Toivonen, ravnatelj sigurnosti Parlamenta, za list Iltalehti.
Policija je neposredno prije podneva objavila da istražuje uzrok smrti te da se ne sumnja na kazneno djelo, prenosi Dnevnik.hr.
