Poljski veleposlanik za N1: Putin je ratni zločinac. Ako Ukrajina padne, sto posto će nastaviti dalje na Europu

"Jedinstvo transatlantske zajednice. Zajedno su na njemu bili prisutni predstavnici SAD-a kao domaćin, čelnici europskih država, Europske unije i NATO-a. Nisu se ispunili strahovi da dođe do raskola u stavovima između SAD-a i EU-a. Ne, ovdje je slobodni i zapadni svijet pokazao jedinstvo. Drugo, da, bilo je govora o sigurnosnim jamstvima Ukrajini, bilo je govora da će ova jamstva biti slične onima koje uživaju članice NATO saveza. Neće biti isto jer Ukrajina nije članica, ali bit će slično i to je veliki korak naprijed. Međutim, to moraju biti stvarno čvrsta jamstva jer Ukrajina ima jako loše iskustvo s multilateralnima jamstvima iz 1994., kad se odrekla nuklearnog oružja. Ona su trebala biti vječna, a pokazalo se da nije tako. Zato sad to mora biti mnogo bolje planirano i izvršeno. Treće, najvažnije, trilateralni sastanak SAD-a, Ukrajine i Rusije, uz mogućnost prisustva EU-a. Mislim da to nije loša ideja jer EU zaslužuje biti globalni igrač, na razni SAD-a, Kine, Rusije..."