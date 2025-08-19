Pawel Czerwinski
Poljski veleposlanik za N1: Putin je ratni zločinac. Ako Ukrajina padne, sto posto će nastaviti dalje na Europu
Poljski veleposlanik u Hrvatskoj Pawel Czerwinski gostovao je u Novom danu s Tihomirom Ladišićem i komentirao jučerašnji sastanak u Washingtonu.
Naime, jedna od zemalja koje su jako zainteresirane za rješenje ukrajinske krize svakako je Poljska.
"Ne znamo još mnoge detalje i mislim da nije sve bilo objavljeno u javnosti, ali mislim da imamo razloge za neki oprezniji optimizam. Mislim da smo za jedan korak bliže miru. Naglasio bih možda tri rezultata ovog sastanka koji su od najveće važnosti za cijeli mirovni proces i perspektivu okončanja rata, koji je počeo neisprovociranom ruskom agresijom na Ukrajinu i koja je jedan od izraza ruskog imperijalizma te vođenja ruske vanjske politike", kazao je Czerwinski pa istaknuo tri rezultata:
"Jedinstvo transatlantske zajednice. Zajedno su na njemu bili prisutni predstavnici SAD-a kao domaćin, čelnici europskih država, Europske unije i NATO-a. Nisu se ispunili strahovi da dođe do raskola u stavovima između SAD-a i EU-a. Ne, ovdje je slobodni i zapadni svijet pokazao jedinstvo. Drugo, da, bilo je govora o sigurnosnim jamstvima Ukrajini, bilo je govora da će ova jamstva biti slične onima koje uživaju članice NATO saveza. Neće biti isto jer Ukrajina nije članica, ali bit će slično i to je veliki korak naprijed. Međutim, to moraju biti stvarno čvrsta jamstva jer Ukrajina ima jako loše iskustvo s multilateralnima jamstvima iz 1994., kad se odrekla nuklearnog oružja. Ona su trebala biti vječna, a pokazalo se da nije tako. Zato sad to mora biti mnogo bolje planirano i izvršeno. Treće, najvažnije, trilateralni sastanak SAD-a, Ukrajine i Rusije, uz mogućnost prisustva EU-a. Mislim da to nije loša ideja jer EU zaslužuje biti globalni igrač, na razni SAD-a, Kine, Rusije..."
"Puna podrška Ukrajini"
Potom je poljski veleposlanik kazao da je najvažniji direktni razgovor Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog.
"Naime, Putin, ratni zločinac i čelnik tehnološki zaostale zemlje zacrtao si je određivati sudbinu svijeta s Trumpom, nesvjestan da postoje i druge velesile. Ne može podijeliti cijeli svijet kao stol za svoju igru. Zato, morat će direktno pregovarati sa Zelenskim, kojeg mrzi i kojeg je više puta pokušao ubiti. Najvjerojatnije će sve biti izvedeno tako da prvo svjedočimo bilateralnom sastanku Putina i Zelenskog, koliko god se to ne sviđa ruskom predsjedniku. Zatim će doći do trilateralni sporazum, što podržava i Europska unija jer bez Ukrajine u direktnim pregovorima nema njene budućnosti. To je u najboljem interesu Europe jer naša budućnost vezana je uz Ukrajinu."
Francuski predsjednik Emmanuel Macron predložio je slanje vojnika u Ukrajinu. Koji su stavovi Poljske?
"Članstvo u tzv. Koaliciji voljnih ne podrazumijeva slanje vojske u Ukrajinu. Poljska otpočetka naglašava da neće slati svoju vojsku u Ukrajinu. Iz dva razloga, prvi je povijesni, a drugi tehnički jer su naše oružane snage već dovoljno opterećene na granicama s Rusijom i Bjelorusijom. Jer, svjedočimo hibridnom ratu, koji nije otvoren, ali imamo terorističke napade, imamo diverzije, uništavanje infrastrukture, napade na graničnu policiju i policiju... Za sve to je odgovorna Rusija, kao i Bjelorusija."
Ako Europa ne zaustavi Putina u Ukrajini, hoće li on nastaviti dalje?
"To je sto posto. Pogledajte nacističku Njemačku iz 30-ih godina prošlog stoljeća. Konstantno su se pomicale granice i onda je došlo do otvorenog rata protiv Poljske. Nemam ni najmanjih nedoumica. Ako Ukrajina padne, samo je pitanje vremena kad će biti sljedeća agresija i tko će biti sljedeća žrtva. Baltičke države su u najvećoj opasnosti jer su male i imaju manje prepreka. Finska je druga priča, Rusi su na njoj već polomili zube i mnogo je šuma, planina, jezera. Uz to, Finaca je pet milijuna, Estonaca milijun i pol. A u opasnosti je i Moldavija. Rusima se ne može vjerovati."
Energetika je također bitno pitanje. Zašto sankcije, kad se radi o ruskom plinu i nafti, nisu dale rezultate?
"Zaobilaženje sankcija je sigurnosni problem, ali ne može se govoriti da su bile potpuno bez učinka. Koliko se sjećam, uvoz ruskog plina tijekom rata u Ukrajini padao je za 63 ili 64 posto. To znači da Europa više nije ovisna o ruskim energentima. Ako se sjećate zime 2021. na 2022. i na 2023., kad je vladala panika da će se Europa smrznuti, kako je ruska propaganda navodila, to se nije dogodilo. Samo smo morali pronaći alternative za greške koje je stvorila bivša njemačka kancelarka Angela Merkel. Ti njeni potezi su stvar prošlosti. Poljska već ima druge izvore."
Kako na razini Europske unije vidi suradnju zemalja članica, ne samo po pitanju energenata nego i sigurnosti te naoružanja?
"Program koji se priprema je korak u pravom smjeru i jedno od naših najvećih postignuća tijekom predsjedanja EU-om, koje je trajalo od siječnja do kraja lipnja. Njime se jača europska obrambena industrija, 30 godina potpuno zapostavljena. Istovremeno, autoritarne države su se intenzivno naoružavale. Konačno, EU je krenula u pravom smjeru. Jer, ako ne ulažete u oružje, plaćat ćete tuđe, prije ili kasnije."
Odnosi Poljske i Hrvatske?
"Odlični su. Imamo slične ili identične poglede na sve međunarodne probleme i sve što brine države Europe zbog međunarodne situacije. Nema otvorenih pitanja u našim odnosima. Imamo impozantnu robnu razmjenu. Samo prošle godine premašili smo 2,2 milijarde eura, a u prvoj polovici tekuće godine bilo je više od 800 milijuna pa očekujemo da će u ovoj godini biti premašeno tri milijarde. Tu je i suradnja na području obrane. Ministar Ivan Anušić imao je uspješan posjet Poljskoj i sad čekamo posjet našeg ministra obrane Hrvatske tijekom jeseni. Ne treba zaboraviti ni turizam. Imamo pozitivnu bilancu s Hrvatskom, koja više uvozi nego izvozi, ali ravnoteža se postiže dolaskom naših turista u Hrvatsku. Samo ove godine, do kraja srpnja, bilo je gotovo 700.000 naših turista ovdje. Odlični su nam i međuljudski odnosi."
Prema posljednjim podacima, samo su tri zemlje ove godine imale više turista nego prošle godine - Poljska, Ujedinjeno Kraljevstvo i SAD. Mnogi kažu da je u Hrvatskoj skupo, što kažu Poljaci?
"Nije skupo samo Poljacima, svima je i neki se čude kako Hrvati uopće žive cijelu godinu ovdje. Mislim da cijene nisu problem, kao takve, nego razlika između cijene i kvalitete. Drugim riječima, za isti novac dobije se više i kvalitetnije u Grčkoj ili Portugalu. Hrvatska je prelijepa i mislim da većina hotelijera i turističkih menadžera još uvijek misli da su lijepa država, sunce, more i planine dovoljni. Ljudi danas trebaju više i visoka kvaliteta turističke ponude odlučuje o uspješnoj konkurentnosti."
Kad je turizam tema, ne može se ne spomenuti nedavne incidente, jedan smrtni slučaj i poljske investicije na koje se ljudi žale.
"Pojedinci su kupili apartmane i ne bih to navodio kao investicije. Što se tiče smrtnog slučaja, pisao sam načelniku Podgore i izrazio iskreno suosjećanje. Želim naglasiti da mi ulažemo velike napore u to da podsjetimo naše državljane da su ovdje gosti i da moraju poštovati zakone i običaje države u koju dolaze, baš kako i mi očekujemo da stranci poštuju naše. Razumijem ogromne emocije, ali nadam se da to neće negativno utjecati na odnose Poljske i Hrvatske. Podsjetio bih da su u Hrvatskoj poljski policajci, ne samo da bi pomagali Poljacima nego i hrvatskim kolegama, u slučaju da poljski državljani rade neke probleme. Naime, prevencija može spriječiti tragediju."
Na kraju je naglasio da taj nesretni slučaj nema negativnog utjecaja na odnose Poljske i Hrvatske.
"Ljudi koji odlučuju o odnosima, razmišljaju svojom glavom. Imaju partnere, puno toga zajedničkog i iako medijske kampanje mogu pokvariti odnose, ne vidim da se to događa u našim odnosima. Nema govora mržnje i nema utjecaja na odnose. Tu sam za to odnosi postaju bolji. Kažem vam, ovdje sam svjedočio prisnom i kooperativnom pristupu hrvatskih partnera", zaključio je Pawel Czerwinski.
