"neuredno obnašnje dužnosti"

Turudić o slučaju Derifaj: Provest ćemo izvanredni nadzor splitskog DORH-a

N1 Info
19. kol. 2025. 13:08
05.08.2025., Knin - Sredisnja proslava povodom 30.obljetnice Vojno-redarstvene akcije Oluja 95 Photo: Sime Zelic/PIXSELL
Sime Zelic/PIXSELL

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao je da će biti proveden izvanredni nadzor rada državnog odvjetništva u Splitu.

"Mislim da se tu radilo o nekom neurednom obnašanju dužnosti", rekao je Turudić komentirajući slučaj novinarke Danke Derifaj.

Naime, općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj zbog kaznenog djela narušavanja nepovredivosti doma pjevača Thompsona 2021. godine.

Nakon sastanka s predstavnicima splitskog DORH-a Turudić je rekao da nisu problematizirali sadržaj optužnice i da se radi o autonomnoj odluci splitskog DORH-a.

"Nije dobila nikakvu uputu u smislu sadržaja", kazao je Turudić, a prenosi Dnevnik.hr.

"Taj postupk traje 4 godine, to je nedopustivo, sljedeći propust je da nitko nije bio obaviješten o tome. To je nedopustivo. No, istina uvijek ima dvije strane. To se dogodilo 12.06. 2025., a ne pred Gospu, kako to zlonamjerno govore u HND-u i neki odvjetnici. To je bilo puno prije tih famoznih koncerata.

Povodom istog događaja je podnijeta kaznena prijava za neovlašteno slikanje i snimanje, a ta kaznena prijava je odbačena.

To nitko ne navodi, već se imputira da DORH vodi politički montirani proces, to je nebulozno", rekao je Turudić.

Na pitanje zašto se to vodilo četiri godine, Turudić kaže:

"Ja to uopće nisam znao. 12.06. je podignuta optužnica i odbačena je kaznena prijava. Bit će proveden izvanredni nadzor rada državnog odvjetništva u Splitu. Mislim da se tu radilo o nekom neurednom obnašanju dužnosti", naglasio je.

Napominje kako je on o svemu saznao iz medija.

Teme
DORH Danka Derifaj Ivan Turudić

