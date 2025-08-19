Invazija stršljena u hrvatskom gradu: "Očekujemo još veću najezdu"

Stršljeni gnijezda prave posvuda. Ovo je doba godine kad su najaktivniji. Preporuka je zato da se stručnjake zove čim se primijeti gnijezdo. Stršljeni pomno biraju gdje će napraviti gnijezda. Aktivni su do kraja jeseni, a vidite li gnijezdo - nemojte ga dirati i uklanjati već - pozovite stručnjake.