teroristička prijetnja

Spriječen napad na premijera europske države!

author
Hina
|
10. lis. 2025. 07:03
Policija u Bruxellesu
BENOIT DOPPAGNE / Belga / AFP / ilustracija

Skupina koja je planirala napade na belgijske političare, uključujući premijera Barta de Wevera, osujećena je, izjavili su u četvrtak državno odvjetništvo i zamjenik premijera Maxime Prevot.

"Vijest o planiranom napadu usmjerenom na premijera Barta de Wevera izuzetno je šokantna. To naglašava da se suočavamo s vrlo stvarnom terorističkom prijetnjom i da moramo ostati oprezni",  napisao je Prevot na mreži X.

Belgija se u posljednjem desetljeću morala suočiti s napadima povezanih s islamskom državom, kao i s rastućom nesigurnošću zaraćenih narkobandi.

Belgijska ministrica pravosuđa Annelies Verlinden napisala je na X-u da je policijska operacija protiv ćelije možda spriječila napad u četvrtak.

Belgijsko savezno javno tužiteljstvo priopćilo je da su dvojica osumnjičenika uhićena i da ih policija Antwerpena ispituje kao rezultat operacije.

"Ova sudska intervencija dio je istrage, između ostalog, pokušaja terorističkog ubojstva i sudjelovanja u aktivnostima terorističke skupine", navodi se u priopćenju.

"Postoje naznake da je namjera bila izvesti teroristički napad inspiriran džihadizmom usmjeren na političare", dodalo je tužiteljstvo.

Navodi se da su pretrage kuća osumnjičenika u Antwerpenu otkrile napravu koja je izgledala slično improviziranoj eksplozivnoj napravi, vreću čeličnih kuglica i naznake da je skupina namjeravala koristiti dron kao dio svog napada.

Teme
bart de wever belgija napad teroristički napad

