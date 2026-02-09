"Svatko je okružen s 30 tona ruševina": Čija će vizija Gaze pobijediti?

Izvješća prema kojima bi stanovnicima Gaze u okviru američkog plana bilo ponuđeno 5.000 američkih dolara da „dobrovoljno“ napuste Gazu, kao i subvencije koje bi pokrivale četiri godine najma izvan Gaze, dodatno su pojačala te zabrinutosti.

Istodobno, američki plan ne predviđa klasični program zemljišne odštete za stanovnike Gaze koji su tijekom rata izgubili domove i poslovne prostore. Umjesto toga, tim bi osobama bili ponuđeni digitalni tokeni u zamjenu za prava na ponovni razvoj njihove zemlje.