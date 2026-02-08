Istraživanje je provedeno neposredno nakon dočeka koji je uzbunio i ljevicu i desnicu, a prema rezultatima najviše su profitirali - HDZ i premijer Plenković. Vladajuća stranka dugo nije bila iznad 30 posto, a u veljači je, uvjerljivo prvi izbor s 30,6 posto (u odnosu na 27,5 posto iz posljednjeg mjerenja u prosincu). To je rast od 3 postotna boda u odnosu na kraj godine. SDP ostaje drugi izbor (23,1 posto), uz slični, nešto viši rejting nego u prosincu (22,5 posto u prosincu). Rast bilježi i MOŽEMO!, doduše manji od jednog postotnog boda. Sada su na 13,3 posto (u odnosu na 12,4 posto u prosincu), piše Net.hr.