Zagrepčani usred zime satima bez grijanja: Napokon su se o tome oglasili iz HEP-Toplinarstva

Stanovnici više naselja u Novom Zagrebu, ali i šire od toga jutros su ostali bez grijanja. Iz HEP Toplinarstva kažu da se radi na otklanjanju kvara.
Oglas
Ispad istočnog dijela vrelovodne mreže razlog je zbog kojeg su brojni Zagrepčani u nedjelju ujutro ostali bez grijanja, a savjetnik Uprave HEP Toplinarstvo Jurica Brnas je rekao da su njihove ekipe na terenu te da se toplinska energija pušta u dijelovima grada gdje je mreža provjerena.
Bez grijanja su dijelovi grada istočno od Savske ulice odnosno trenutno cijeli Novi Zagreb, Cvjetno naselje, Vrbik, Martinovka, Kruge, Savica, Folnegovićevo naselje, Donji grad, Sigečica, Borovje, Ferenčica i Dubrava, potvrdio je Brnas te istaknuo da rade na normalizaciji isporuke toplinske energije, "dio po dio" grada.
"Došlo je do ispada istočnog dijela vrelovodne mreže", rekao je te ponovio da su na terenu sve raspoložive ekipe koje rade na stabilizaciji situacije.
Dodao je i da sam kvar još nije pronađen te stoga ne može reći kada će svi Zagrepčani imati grijanje.
"Međutim, dijelove mreže koje smo provjerili pokušavamo osposobiti i polako puštati toplinsku energiju da potrošači što prije imaju grijanje i toplu vodu", dodao je.
Navodno, sinoć je došlo do kvara na vrelovodu. Raspoložive ekipe su na terenu te je u tijeku postupak popravka vrelovoda. Kada će se vratiti toplinska energija - još nije poznato. Ponajprije jer odgovorni šute.
U Zagrebu je trenutna temperatura devet stupnjeva.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas