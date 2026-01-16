Talijanski ministar: Europski vojnici na Grenlandu? Zvuči kao početak vica

Italija je odbila pridružiti se europskoj misiji na Grenlandu, a ministar obrane te zemlje Guido Crosetto otvoreno je ismijao tu inicijativu, dok rastu tenzije između Europe i SAD-a zbog namjere američkog predsjednika Donalda Trumpa da zauzme taj arktički otok, prenose mediji.
"Grenland. Pitam se zašto. Putovanje", rekao je u petak u Rimu.
"Petnaest Talijana, 15 Francuza, 15 Nijemaca - zvuči kao početak vica", rekao je Crosetto o europskoj misiji.
Ovaj tjedan neke europske zemlje poslale su manji broj vojnog osoblja na Grenland, pokazujući solidarnost s Danskom, za što je talijanski ministar obrane rekao da ne razumije.
Trump želi preuzeti Grenland jer kaže da ga smatra ključnim za sigurnost SAD-a zbog njegovog strateškog položaja i velikih zaliha minerala.
Nije isključio ni upotrebu sile za njegovo zauzimanje.
