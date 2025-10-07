Oglas

Putnici kritično

Teška nesreća: Helikopter hitne pomoći srušio se na autocestu

N1 Info
07. lis. 2025. 09:29
helikopter - afp
Getty Images via AFP / MICHAEL CIAGLO

U helikopteru hitne medicinske pomoći nalazili su se pilot, medicinska sestra i bolničar te nije bilo pacijenata.

Teška nesreća u SAD-u. Helikopter hitne medicinske pomoći srušio se nasred autoceste.

Nesreća se dogodila na autocesti u Sacramentu u Kaliforniji u ponedjeljak navečer, a na mjesto nesreće brzo su stigle sve hitne službe.

Troje ljudi, dvije žene i jedan muškarac, izvučeni su iz helikoptera koji se u nesreći prevrnuo na bok, a vatrogasci su morali rezati lim kako bi ih izvukli iz smrskanog vozila. Svi su u kritičnom stanju i zasad nisu poznate težine njihovih ozljeda.

Nesreća se dogodila oko 19 sati po lokalnom vremenu. Prve snimke s mjesta nesreće su zastrašujuće. Samo pukom srećom nije bilo ozlijeđenih putnika na autocesti iako je u to vrijeme gust promet.

U pomoć u izvlačenju nastradalih priskočili su i građani koji su se prvi našli na mjestu nesreće. U helikopteru medicinske pomoći nije bilo pacijenata, a ozlijeđeni su pilot, medicinska sestra i bolničar.

Trake autoceste prema istoku potpuno su bile blokirane nakon nesreće, a autocesta bi zbog očevida mogla biti zatvorena dulje vrijeme, izvijestio je glasnogovornik policije, javlja CNN, a prenosi Dnevnik.hr.

helikopteri hitne prometna nereća

