Tjedan Nobelovih nagrada započinje objavom imena dobitnika za medicinu

Hina
06. lis. 2025. 08:31
Sezona Nobelovih nagrada za 2025. godinu počinje u ponedjeljak objavom imena dobitnika u kategoriji Fiziologija ili medicina.

Nobelova skupština na Karolinska institutu u Stockholmu trebala bi najranije u 11:30 sati otkriti tko će dobiti prestižnu nagradu.

Nobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu može se dodijeliti jednom znanstveniku, ili podijeliti između dvoje ili troje znanstvenika koji su radili u istom području.

Prošle godine čast su osvojili američki znanstvenici Victor Ambros i Gary Ruvkun za otkriće mikroRNA i njezine uloge u regulaciji gena.

Nagrada za medicinu ili fiziologiju tradicionalno otvara godišnji tjedan objave imena dobitnika Nobelovih nagrada.

U sljedećim danima bit će objavljeni dobitnici za fiziku, kemiju, književnost, mir i ekonomiju.

Nobelove nagrade bit će službeno uručene 10. prosinca, na obljetnicu smrti Alfreda Nobela (1833. – 1896.), izumitelja dinamita i osnivača nagrada. Ove godine svaka nagrada nosi novčanu nagradu od 11 milijuna švedskih kruna (950 tisuća eura).

