Trump zbog hladnoće prebacio inauguraciju u zatvoreno. Tadić: Želi Grenland i Kanadu, bolje bi mu bilo da se čeliči

Nekadašnji saborski zastupnik Tonči Tadić komentirao je u N1 Studiju uživo s Igorom Bobićem povratak Donalda Trumpa.

Tadić smatra da je neobično to što je inauguracija prebačena u zatvorena zbog hladnoće. “Neobično za čovjeka koji želi postati vlasnik Grenlanda i Kanade, bolje bi bilo da se čeliči”, kaže. Dodaje da je bilo jednak ohladno i na inauguraciji JFK-a-. “Trump će za dvije godine imati godina kao Jeo Biden sada. On je star čovjek, naravno da se boji prehlade i bolesti i čuva se. To nije jedina neobična stvar. Najneobičnija stvar dosad, u povijesti, je to da je čovjek koji se sprema za inauguraciju tri dana prije inauguracije lansirao vlastiti Trump Coin. On je u tri dana zaradio oko 24 milijarde dolara, a nije još ni počeo. Ako Trump Coin dođe do 200 dolara po komadu, on će imati više novca nego Elon Musk. Sve što taj čovjek radi u politici je okrenuto obratu love za njega i njegovu obitelj”, kaže Tadić.

Kako onda uspijeva prodati priču da sve što čini čini za malog čovjeka? “Malom čovjeku je pristupio s dvije teme. Rekao je da će smanjiti cijene hrane, a to teško da će učiniti. Drugo, rekao je da će spasiti njihova radna mjesta tako što će spriječiti ulazak migranata koji im oduzimaju radna mjesta. To zvuči fantastično ako ne shvaćate da ti ljudi rade poslove koje nitko u Americi neće”, pojašnjava.

Što se tiče Trumpove izjave o zaustavljanju invazije, Tadić kaže kako 10 saveznih država neće na svom teritoriju dopustiti provedbu te najave. “Deportacija milijuna migranata nanijela bi štetu od 88 milijardi dolara američkom gospodarstvu”, kaže.

“Možda stvar završi na malom broju ilegalnih migranata da se pokaže da se nešto radi”, dodaje.

“Zaista me fascinira da ljudi u Europi i u Hrvatskoj procjenjuju Trumpove poteze. Sve fino piše u Projektu 2025. To je zapravo uvođenje totalno konzervativnog modela funkcioniranja države”, pojašnjava.

