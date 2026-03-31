u jeku rata u iranu
"Ruke pune krvi": Kritizira li papa Lav Trumpovu administraciju sve otvorenije?
Papine neuobičajeno oštre riječi uslijedile su nakon molitve američkog ministra obrane za nasilje nad neprijateljima „koji ne zaslužuju milost“. Papa Lav izjavio je da Bog ignorira molitve vođa koji vode ratove i imaju „ruke pune krvi“, u očitoj kritici Trumpove administracije.
Papa je to rekao u nedjelju, dok su tisuće američkih vojnika pristizale na Bliski istok i nekoliko dana nakon što je američki ministar obrane Pete Hegseth molio za nasilje protiv neprijatelja koji „ne zaslužuju milost“, piše The Guardian.
Tijekom mise na Cvjetnicu na Trgu svetog Petra, papa je sukob između Irana, Izraela i SAD-a nazvao „strašnim“ te poručio da se Isusa ne može koristiti za opravdavanje rata.
„Ovo je naš Bog: Isus, kralj mira, koji odbacuje rat i kojega nitko ne može koristiti za opravdavanje rata“, rekao je desecima tisuća vjernika. „On ne sluša molitve onih koji vode rat, nego ih odbacuje.“
Citirajući biblijski odlomak, Lav je dodao: „I kad umnožite molitve, ja vas ne slušam: ruke su vam pune krvi.“ Prvi američki papa nije imenovao nijednu vladu ni pojedinca, ali su neuobičajeno izravne riječi uslijedile nakon Hegsethove molitve za nasilje u srijedu i gomilanja američkih kopnenih snaga u blizini Irana.
Papa je citirao i biblijski događaj u kojem Isus ukorava učenika koji je mačem pokušao obraniti ga od vojnika koji su ga došli uhititi. Isus se nije naoružao niti borio, rekao je papa. „On je otkrio blago lice Boga, koji uvijek odbacuje nasilje. Umjesto da se spasi, dopustio je da bude pribijen na križ.“
Poziv na mir dolazi dok Pentagon, prema američkim dužnosnicima koji su govorili za Washington Post, priprema tjedne kopnenih operacija. Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf rekao je da njegove snage čekaju američke vojnike „da ih zapale“.
Vođe na svim stranama sukoba koristile su religiju kako bi opravdale svoje postupke. Hegsethovo isticanje kršćanske vjere u kontekstu djelovanja Pentagona izazvalo je posebnu pozornost i kontroverze.
Prošlog tjedna, na kršćanskom bogoslužju za vojne i civilne zaposlenike u Washingtonu, Hegseth je rekao: „Neka svaki metak pogodi metu protiv neprijatelja pravednosti i naše velike nacije. Daj im mudrost u svakoj odluci, izdržljivost za nadolazeće iskušenje, neraskidivo jedinstvo i silovitu snagu djelovanja protiv onih koji ne zaslužuju milost.“
Ministar obrane član je crkve povezane s Communion of Reformed Evangelical Churches, čiji se osnivač opisuje kao kršćanski nacionalist.
Papa je više puta pozivao na prekid vatre i zabranu zračnih napada u sukobu koji je donio razaranje Libanonu, Izraelu i državama Perzijskog zaljeva. U svojoj nedjeljnoj propovijedi požalio se da kršćani u regiji možda neće moći slaviti Uskrs.
Za kršćane, Cvjetnica označava početak Velikog tjedna koji obilježava Kristov dolazak u Jeruzalem nekoliko dana prije njegova raspeća i uskrsnuća.
U nedjelju ujutro izraelska policija spriječila je kardinala Pierbattistu Pizzaballu, nadbiskupa s katoličkom jurisdikcijom nad Izraelom i palestinskim teritorijima, da uđe u Crkvu Svetog groba u Jeruzalemu i održi misu.
SAD, Francuska i Italija kritizirale su tu odluku. Američki veleposlanik Mike Huckabee, pobožni evanđeoski kršćanin, rekao je da je riječ o „neugodnom pretjerivanju“. Talijanska premijerka Giorgia Meloni kazala je da je to „uvreda ne samo za vjernike nego i za svaku zajednicu koja poštuje vjerske slobode“, a francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je da se „slobodno obavljanje bogoslužja u Jeruzalemu mora jamčiti svim religijama“.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da nije bilo „zlonamjerne namjere“ te da je kardinalu onemogućen pristup crkvi zbog sigurnosnih razloga. No kasnije je objavio da, iako razumije „tu zabrinutost“, nadležnim tijelima naložio da Pizzaballi „omoguće pun i trenutan pristup Crkvi Svetog groba u Jeruzalemu“.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare