"Ruke pune krvi": Kritizira li papa Lav Trumpovu administraciju sve otvorenije?

SAD, Francuska i Italija kritizirale su tu odluku. Američki veleposlanik Mike Huckabee, pobožni evanđeoski kršćanin, rekao je da je riječ o „neugodnom pretjerivanju“. Talijanska premijerka Giorgia Meloni kazala je da je to „uvreda ne samo za vjernike nego i za svaku zajednicu koja poštuje vjerske slobode“, a francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je da se „slobodno obavljanje bogoslužja u Jeruzalemu mora jamčiti svim religijama“.