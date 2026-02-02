Trump objavio da je postigao trgovinski dogovor s Modijem

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je objavio da je dogovorio trgovinski sporazum s indijskim premijerom Narendrom Modijem te da je New Delhi pristao prestati kupovati naftu od Rusije te je zamijeniti energentom iz SAD-a te potencijalno Venezuele.
„Iz prijateljstva i poštovanja prema premijeru Modiju te, po njegovom zahtjevu, na snazi odmah, dogovorili smo trgovinski sporazum između Sjedinjenih Država i Indije, dok će SAD smanjiti svoju recipročnu carinu s 25 na 18 posto”, napisao je Trump na društvenim mrežama nakon telefonskog razgovora s Narendrom Modijem.
Indijski premijer pristao je izdvojiti više od 500 milijardi dolara za američke energente, tehnologiju, poljoprivredne i druge proizvode, dodao je Trump.
„Pristao je prestati kupovati rusku naftu te kupovati puno više od SAD-a i, potencijalno, Venezuele. To će pomoći u DOVRŠETKU RATA u Ukrajini koji se upravo odvija, s tisućama ljudi koji umiru baš svaki tjedan”, nastavio je republikanac.
Indija je poslije početka ruske invazije na Ukrajinu postala glavni kupac ruske nafte, nakon što su zapadne sankcije snizile njezinu cijenu.
Trump je u kolovozu udvostručio carine na uvoz iz Indije na 50 posto kako bi pritisnuo New Delhi da prestane kupovati rusku naftu, a ranije ovog mjeseca rekao je da bi stopa mogla ponovno porasti ako se ne ograniči njezin uvoz.
Američki predsjednik objavio je dogovor s Indijom nakon što su to prošli tjedan najavili i Bruxelles i New Delhi.
EU i Indija u utorak su zaključili sporazum o slobodnoj trgovini kojim se stvara najveća zona slobodne trgovine na svijetu.
