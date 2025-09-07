Trump odgovorio na pitanje hoće li napasti Venezuelu. Maduro: Lagali su o Iraku, lažu i o nama

REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria

Trump je jučer zaprijetio je da će američka vojska obarati venezuelske borbene avione ako ponovno prelete američke ratne brodove u Karibima, a u isto vrijeme su izvori iz Washingtona najavili mogućnost vojnih udara na ciljeve u Venezueli.

Američki predsjednik Donald Trump danas je dao zanimljiv odgovor na pitanje hoće li narediti vojne udare na Venezuelu. "Pa, saznat ćete. Saznat ćete", rekao je Trump za Fox News.

Predsjednik Venezuele Nicolás Maduro uzvratio je porukom da bi svaka američka agresija dovela do "planirane i organizirane oružane borbe cijelog naroda", a najavio je i početak obuke milicije koja uključuje civilno stanovništvo. "Branit ćemo mir, teritorijalni integritet, suverenitet i naš narod", rekao je Maduro.

"Lagali su o Iraku, lažu i o nama"

Maduro je jučer u televizijskom obraćanju pokazao dijagram razina pripravnosti obrambenih snaga i objasnio da se Venezuela trenutačno nalazi u "žutoj fazi integrirane obrane". Prema njegovim riječima, zemlja je još uvijek u fazi nenasilne borbe u kojoj se koriste politička, informacijska i diplomatska sredstva.

❗️'You'll find out for yourself': Trump gives ominous answer to question about possible US strikes on Venezuela pic.twitter.com/4ZyglVj9Mu — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 7, 2025

"Lagali su o oružju masovnog uništenja u Iraku, lažu i o Venezueli", rekao je Maduro, sugerirajući da Amerika s lažnim izgovorima priprema oružani sukob s Venezuelom.