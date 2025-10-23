Trump opet komentirao otkazani sastanak s Putinom: "Svaki put kada razgovaram s Vladimirom..."

Američki predsjednik Donald Trump je u srijedu rekao da je otkazao planirani sastanak s ruskim kolegom Vladimirom Putinom zbog manjka napretka u diplomatskim naporima za okončanje rata u Ukrajini.
Oglas
"Otkazali smo sastanak s predsjednikom Putinom, jednostavno mi se nije činilo ispravnim", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući.
"Nije se činilo kao da ćemo doći do mjesta do kojeg moramo doći. Stoga sam to otkazao, no učinit ćemo to u budućnosti".
Trump je također izrazio svoju frustriranost zbog zastalih pregovora.
"Što se tiče iskrenosti, jedina stvar koju mogu reći jest da svaki put kada razgovaram s Vladimirom, imam dobre razgovore, a potom oni ne vode nikamo. Jednostavno ne vode nikamo", kazao je.
Trump je prošli tjedan najavio da će se on i Putin uskoro sastati u Mađarskoj kako bi pokušali okončati rat u Ukrajini, no dužnosnik Bijele kuće je u utorak kazao da nema planova za sastankom "u bliskoj budućnosti".
U utorak je Trump rekao da ne želi imati "protraćeni sastanak", ali je sugerirao mogućnost dogovora o sastanku i dodao da "ćemo vas obavještavati u sljedeća dva dana".
Do otkazivanja samita je došlo nakon što je Bijela kuća predstavila nove sankcije protiv ruskih naftnih kompanija u sklopu širih napora da se pritisne Moskvu da okonča svoje vojne operacije u Ukrajini.
Američko ministarstvo financija, koje je izdalo sankcije, reklo je da je spremno poduzeti daljnje korake te je pozvalo Moskvu da odmah pristane na primirje u ruskom ratu u Ukrajini, koji je započeo u veljači 2022.
"S obzirom na odbijanje predsjednika Putina da okonča ovaj besmislen rat, ministarstvo određuje sankcije za dvije najveće ruske naftne kompanije koje financiraju ratni stroj Kremlja", rekao je u priopćenju ministar financija Scott Bessent.
Sankcije predstavljaju veliki zaokret u politici Trumpa, koji Rusiji nije uvodio sankcije zbog rata, već se usredotočio na trgovinske mjere.
Trump je rekao da se nada da će nove mjere biti privremene.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas