Pregovori o okončanju rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogli bi se nastaviti tijekom naredna dva dana, kazao je u utorak američki predsjednik Donald Trump, nakon što je neuspjeh pregovora tijekom vikenda potaknuo Washington da uvede blokadu iranskih luka.
Dužnosnici zemalja Perzijskoga zaljeva, Pakistana i Irana također su kazali da bi se predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogli vratiti u Pakistan kasnije ovog tjedna premda je jedan viši iranski izvor kazao da datum još nije određen.
No, dok se čeka, satelitske snimke otkrivaju da Iran iskopava lansere raketa, što znači da se sprema na nastavak sukoba.
10 Objava
08:37
prije 17 min.
Blokiran Hormuz
Američka vojska tvrdi da je potpuno blokirala pomorsku trgovinu u i iz Irana te da se pomorska blokada nastavlja provoditi protiv plovila svih nacija koja ulaze ili izlaze iz obalnih područja ili luka u toj zemlji. Više OVDJE.
08:36
prije 18 min.
Svjetska banka planira do 100 milijardi dolara pomoći
Svjetska banka planira do 100 milijardi dolara pomoći za ratom pogođeni Bliski istok u idućih 15 mjeseci, najavio je predsjednik te multilateralne razvojne institucije Ajay Banga.
08:35
prije 18 min.
Trump nije dobro?
Na uskrsno jutro, američki predsjednik Donald Trump objavio je poruku na Truth Socialu za koju su kritičari rekli da je toliko rastrgana da je ponovno pokrenula raspravu o njegovom mentalnom zdravlju. Više OVDJE.
08:19
prije 35 min.
Iran koristio kineski špijunski satelit za ciljanje američkih baza
Iran je tajno nabavio kineski špijunski satelit, što je dalo Islamskoj Republici novu mogućnost ciljanja američkih vojnih baza diljem Bliskog istoka tijekom nedavnog rata, izvijestio je u srijedu Financial Times. Više OVDJE.
08:18
prije 35 min.
Trumpa ne brine Orbanov poraz
Američki predsjednik Donald Trump rekao je novinaru ABC Newsa Jonathanu Karlu da ga ne brine Orbanov poraz u Mađarskoj te da mu se sviđa novoizabrani premijer Peter Magyar. Više OVDJE.
08:00
prije 54 min.
Satelitske snimke pokazuju da Iran koristi prekid vatre kako bi teškom mehanizacijom iskopao lansere projektila zarobljene u podzemnim tunelima. Vjeruje se da su mnogi od njih ostali zatrpani nakon američkih i izraelskih napada na ulaze u tunele, a Iran ih sada, kako se čini, pokušava izvući, prenosi CNN.
Prema najnovijim procjenama američkih obavještajnih službi, otprilike polovica iranskih lansera projektila ostala je netaknuta nakon mjesec dana borbi.
07:31
prije 1 h
Dombrovskis: Mjere za ublažavanje krize moraju izbjeći pogreške iz 2022.
Mjere europskih vlada za ublažavanje utjecaja visokih cijena energije na poduzeća i potrošače moraju imati jasan krajnji rok i izbjeći pogreške iz energetske krize 2022. godine, poručio je europski povjerenik za gospodarstvo Valdis Dombrovskis.
Na proljetnim sastancima Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koji se održavaju od 13. do 18. travnja u Washingtonu, Dombrovskis je upozorio da mjere zbog rasta cijena, potaknutog zatvaranjem Hormuškog tjesnaca u kontekstu američko-izraelskog rata protiv Irana, ne smiju poticati potražnju za fosilnim gorivima.
"Jedna od ključnih lekcija iz posljednje energetske krize jest da mjere često nisu bile dovoljno ciljane i da su predugo ostale na snazi, što ih je učinilo fiskalno znatno skupljima nego što je bilo potrebno", rekao je Dombrovskis u razgovoru s voditeljem europskog odjela MMF-a Alfredom Kammerom, dodajući da takav scenarij treba izbjeći.
Istaknuo je da veći dug i deficiti te više kamatne stope nego 2022. godine dodatno naglašavaju potrebu da vlade EU-a izbjegnu skupe i dugotrajne mjere za ublažavanje rasta cijena energije.
07:30
prije 1 h
Cijene nafte i dalje padaju
Cijene nafte nastavile su padati jer su očekivanja rješenja rata na Bliskom istoku nadjačala zabrinutost zbog poremećaja u opskrbi.
Na londonskom je tržištu cijena Brent barela noćas pala više od pet posta, no jutros se nešto oporavila, pa je trenutno u plusu 0,6 posto, na 95,34 dolara. Na američkom tržištu barelom se trguje po 91,3 dolara, isto kao i dan ranije.
07:29
prije 1 h
Što trebate znati o pravim ulozima energetske krize
Britanski premijer Keir Starmer govorio je u ime većine Europljana prošli tjedan kada je izjavio da je "sit" toga što njegovi birači i tvrtke trpe financijski udarac "zbog postupaka Putina ili Trumpa diljem svijeta".
Europa se jedva počela oporavljati od posljednjeg energetskog šoka i naglog porasta inflacije, izazvanog ruskom invazijom na Ukrajinu 2022. godine, kad su se pojavili Donald Trump, Benjamin Netanyahu i njihov rat protiv Irana, piše Politico.
Analitičari predviđaju da će, ako Hormuški tjesnac, vitalna globalna trgovinska arterija, ostane efektivno zatvoren za brodarstvo još samo tjedan ili dva, globalni šok cijena energije mutirati u nestašicu goriva, gnojiva i industrijskih sirovina, počevši od Azije i šireći se na Europu, dok će cijene hrane porasti.
Trump, blokirajući Iran i njegov izvoz, aktivno doprinosi sužavanju opskrbe koje prijeti stvarnoj ekonomskoj, socijalnoj i političkoj boli za europske vlade, u vrijeme kada su njihovi birači već izuzetno nezadovoljni troškovima života.
Više čitajte OVDJE.
07:28
prije 1 h
Tump opet o papi i o NATO-u
Američki predsjednik Donald Trump ponovno je na svojoj društvenoj mreži Truth Social komentirao papu Lava i NATO.
U jednoj od poruka zatražio je da netko "molim vas, kažite papi Lavu... da je apsolutno neprihvatljivo da Iran posjeduje nuklearnu bombu".
Trump je također iznio tvrdnju da su iranske vlasti u posljednja dva mjeseca ubile "najmanje 42.000" prosvjednika.
U drugoj objavi za NATO je poručio kako "nije bio uz nas, a neće biti uz nas ni u budućnosti", prenosi Index.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare